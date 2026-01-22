Δολοφονία ξενοδόχου στη Ρόδο: Εντοπίστηκε στο Μόναχο και συνελήφθη ο Ουκρανός κατηγορούμενος 

Εντοπίστηκε στο Μόναχο και συνελήφθη ο 49χρονος Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο 64χρονος Κωνσταντίνος Τσιαντής είχε εξαφανιστεί την 1η Μαΐου του 2025, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις 3 Μαΐου από τη σύζυγό του.

Στις 7 Μαϊου 2025, με τη συνδρομή εθελοντών του Silver Alert, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής εντοπίστηκε νεκρός με τη μοτοσικλέτα του, σε χαράδρα στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια.

Η εικόνα ήταν συμβατή με τροχαίο δυστύχημα, καθώς δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη πάλης ή εξωτερικής βίας, ενώ το δίκυκλο είχε σημάδια σύγκρουσης. Ωστόσο, σε έρευνα που ακολούθησε, τα στοιχεία οδήγησαν σε 49χρονο Ουκρανό, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να «σκηνοθετήσει» τη δολοφονία, ώστε να φανεί σαν τροχαίο δυστύχημα.

Τελικά, ο 49χρονος που κατηγορείται ότι οργάνωσε τη δολοφονία του 64χρονου στήνοντάς του παγίδα, εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις γερμανικές Αρχές, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την ΕΛΑΣ.

Πώς αποκαλύφθηκε η δολοφονία

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του σχεδίου του 49χρονου ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2025, ημέρα εξαφάνισης του 64χρονου.

Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, η σύζυγος του Τσιάντη – η οποία έμενε σε ξεχωριστό σπίτι από τον σύζυγό της – έλαβε ένα μήνυμα από τον 64χρονο, με το οποίο την ενημέρωνε ότι βρισκόταν με παρέα στη Λίνδο, και ότι θα την έβλεπε το απόγευμα.

Ωστόσο, η γυναίκα παραξενεύτηκε τόσο από το ύφος του μηνύματος, καθώς διέφερε από εκείνο του συζύγου της, όσο και από το γεγονός ότι ο 64χρονος δεν είχε γνωστούς στη Λίνδο.

Τελικά, δύο ημέρες αργότερα δήλωσε την εξαφάνισή του στις Αρχές.

Ωστόσο, όταν αστυνομικοί βρέθηκαν στο σπίτι του ξενοδόχου, το βρήκαν άδειο, ενώ οι κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν στην είσοδο δεν ήταν ενεργοποιημένες.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, οι Αρχές στηρίχτηκαν και σε καταγγελία που είχε κάνει ο ίδιος ο 64χρονος τον Απρίλιο του 2025, για δύο διαρρήξεις στο σπίτι του, από όπου κλάπηκαν 20.000 ευρώ, κυνηγετικά όπλα και ένας χρυσός στύλος αξίας 7.500 ευρώ. Ο ξενοδόχος είχε τότε κατονομάσει δύο Ουκρανούς ως δράστες, ένας εκ των οποίων ήταν ο 49χρονος.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η δολοφονία του 64χρονου έλαβε χώρα το βράδυ της 1ης Μαΐου, ενώ το ίδιο βράδυ ο δράστης έριξε τη σορό του 64χρονου μαζί με τη μοτοσικλέτα του στη χαράδρα όπου εντοπίστηκαν, ώστε να φανεί ως δυστύχημα.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 49χρονος Ουκρανός έφυγε από το σημείο με ταξί, με τον οδηγό να τον αναγνωρίζει αργότερα. Στις 7 Μαΐου, προκειμένου να καλύψει τα ίχνη του, ο ίδιος υπέδειξε σε ανώνυμη κλήση το σημείο όπου βρισκόταν η σορός του 64χρονου, επιχειρώντας να «κλείσει» η υπόθεση ως τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

«Τα πόδια μου γέμισαν πληγές από τις πέτρες» – Η παρέμβαση περαστικών που απέτρεψε να υπάρξει και δεύτερο θύμα στη Γλυφάδα

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

Νέα καταιγίδα στην Αττική – Βροχές και το βράδυ – Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός