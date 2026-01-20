search
20.01.2026 21:58

Ανατροπή με τον θάνατο 64χρονο ξενοδόχου στη Ρόδο: Το τροχαίο αποδείχθηκε δολοφονία 

20.01.2026 21:58
rodos

Δίωξη ασκήθηκε σε 49χρονο Ουκρανό για τη δολοφονία 64χρονου ιδιοκτήτη ξενοδοχείου στη Ρόδο. Η υπόθεση είχε αρχικά αντιμετωπιστεί σαν τροχαίο.

Ο 64χρονος εξαφανίστηκε την 1η Μαΐου, ενώ η δήλωση εξαφάνισης έγινε στις 3 Μαΐου από τη σύζυγό του, Οκσάνα Ζντανόβιτς.

Το τελευταίο στίγμα του 64χρονου εντοπίστηκε στην περιοχή της Λίνδου, με την ΕΛ.ΑΣ. να εξαπολύει έρευνες σε συνεργασία με εθελοντές και την υποστήριξη της Γραμμής Ζωής, η οποία είχε εκδώσει Silver Alert.

Έμεναν σε διαφορετικά σπίτι με τη σύζυγο του

Η Οκσάνα Ζντανόβιτς είχε καταθέσει ότι από το 2022 έμεναν σε διαφορετικές κατοικίες, αλλά διατηρούσαν  καθημερινά επικοινωνία.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο 64χρονος είχε τεταμένη ψυχολογία λόγω προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε και του φόβου του για τον καρκίνο.

Στις 7 Μαϊου 2025, με τη συνδρομή εθελοντών του Silver Alert, ο Κωνσταντίνος Τσιαντής εντοπίστηκε νεκρός με τη μοτοσικλέτα σε χαράδρα στην επαρχιακή οδό Παστίδας Καλυθιών, στην περιοχή Πασαούτια.

Η εικόνα ήταν συμβατή με τροχαίο δυστύχημα. Δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη πάλης ή εξωτερικής βίας. Το δίκυκλο είχε σημάδια σύγκρουσης.

Την έρευνα ανέλαβε το ΑΤ Ιαλυσού και κατέληξε στα ίχνη 49χρονου Ουκρανού. Ο δράστης φέρεται να προσπάθησε να «σκηνοθετήσει» τη δολοφονία, ώστε να φανεί σαν τροχαίο δυστύχημα.

