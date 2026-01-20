Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας – Ελληνίδα φέρεται να την εντόπισε στο Βερολίνο

Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει μια νέα μαρτυρία για την υπόθεση εξαφάνισης της Λόρας, που τοποθετεί τη 16χρονη στη Γερμανία, και συγκεκριμένα στο Βερολίνο.

Υπενθυμίζεται ότι η 16χρονη εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα, ενώ εθεάθη για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, το απόγευμα της Τρίτης, 13/1.

Τα τελευταία 24ωρα τα σενάρια που εξέταζαν οι Αρχές ως προς το πού βρίσκεται η Λόρα ήταν δύο: Είτε η 16χρονη να παραμένει στην Αθήνα, σε συγκεκριμένο χώρο, επιλέγοντας να μην κυκλοφορεί για να μην εντοπιστεί, είτε να έχει φύγει στο εξωτερικό με πλαστά στοιχεία.

Την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό της ανήλικης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μία νέα μαρτυρία τοποθετεί την κοπέλα στη Γερμανία.

Η κρίσιμη μαρτυρία

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε στην εκπομπή Live News την ύπαρξη μιας κρίσιμης πληροφορίας που μπορεί να σηματοδοτεί εξελίξεις στην υπόθεση.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, μια γυναίκα ελληνικής καταγωγής, περίπου 45 ετών, από το Βερολίνο, ανέφερε τόσο στην ελληνική όσο και στη γερμανική αστυνομία ότι είδε τη Λόρα σε προαστιακό σταθμό του μετρό στο Βερολίνο και την αναγνώρισε.

«Είδα ένα άτομο σαν τη Λόρα, με τα χαρακτηριστικά αυτά, στο Βερολίνο», σημείωσε χαρακτηριστικά η γυναίκα.

Η ίδια, μάλιστα, υποστήριξε ότι άκουσε το κορίτσι να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει στα γερμανικά τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω, να τον χωρίσεις εσύ».

Όπως σημείωσε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, μετά από την εν λόγω μαρτυρία έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών Αρχών ώστε να βρεθεί το βίντεο του σταθμού και να διαπιστωθεί, αφενός αν πρόκειται για τη 16χρονη, αλλά και προς τα πού κινήθηκε η κοπέλα.

