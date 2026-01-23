search
23.01.2026
23.01.2026

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

23.01.2026 19:52
kakokairia ano glyfada 7765- new

Πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους έφερε η κακοκαιρία που έπληξε τις περασμένες ημέρες πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αττική, με τις σχετικές καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες καταγραφές βροχής την Τετάρτη, 21/01, στους σταθμούς που έσπασαν ρεκόρ είχαν ως εξής: 

  • Παπάγου: 175mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2017
  • Χαλάνδρι: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2021
  • Νομισματοκοπείο: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020
  • Δροσιά: 145mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 03/2019
  • Ηλιούπολη: 143 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020
  • Μαρούσι: 141mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2010
  • Μαρκόπουλο: 134 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 10/2006
  • Βάρη: 132 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014
  • Ραφήνα: 130 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2014

Πού έσπασαν τα ρεκόρ οι ριπές ανέμου

Ρεκόρ σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ως προς τις ριπές ανέμου. Οι παρακάτω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού:

  • Ρωμανός Πάτρα: 20/01/2026, 130 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2011
  • Καρδαμύλη Μεσσηνίας: 20/01/2026, 106 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014
  • Ρόδος: 21/01/2026, 109 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 06/2012

