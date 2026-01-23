Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

Πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους έφερε η κακοκαιρία που έπληξε τις περασμένες ημέρες πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αττική, με τις σχετικές καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, οι μέγιστες καταγραφές βροχής την Τετάρτη, 21/01, στους σταθμούς που έσπασαν ρεκόρ είχαν ως εξής:

Παπάγου: 175mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2017

Χαλάνδρι: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2021

Νομισματοκοπείο: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020

Δροσιά: 145mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 03/2019

Ηλιούπολη: 143 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020

Μαρούσι: 141mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2010

Μαρκόπουλο: 134 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 10/2006

Βάρη: 132 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014

Ραφήνα: 130 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2014

Πού έσπασαν τα ρεκόρ οι ριπές ανέμου

Ρεκόρ σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ως προς τις ριπές ανέμου. Οι παρακάτω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού:

Ρωμανός Πάτρα: 20/01/2026, 130 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2011

Καρδαμύλη Μεσσηνίας: 20/01/2026, 106 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014

Ρόδος: 21/01/2026, 109 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 06/2012

