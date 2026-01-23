Ρεκόρ βροχόπτωσης σε 9 σταθμούς του Meteo στην Αττική κατά την πρόσφατη κακοκαιρία

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής και θυελλώδεις ανέμους έφερε η κακοκαιρία που έπληξε τις περασμένες ημέρες πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αττική, με τις σχετικές καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, οι μέγιστες καταγραφές βροχής την Τετάρτη, 21/01, στους σταθμούς που έσπασαν ρεκόρ είχαν ως εξής:
Ρεκόρ σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ως προς τις ριπές ανέμου. Οι παρακάτω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού:
