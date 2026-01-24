«Το έκανα για πλάκα»: Ένοχη η καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή στις Σέρρες – Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 2 ετών

Ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, επέβαλε το δικαστήριο στην 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, που σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την Πέμπτη, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Στην απολογία της είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στη συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον 13χρονο. Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή, που φίμωσε καθηγήτρια με μονωτική ταινία, επειδή συζητούσε με συμμαθητές του για μια εργασία που τους είχε αναθέσει, μίλησε για όσα βίωσε το παιδί της στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της, η ίδια πληροφορήθηκε τι συνέβη όταν παρέλαβε τα δύο της από το φροντιστήριο για να γυρίσουν σπίτι.

Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της της εξήγησε πως η καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου, αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Η εκπαιδευτικός φέρεται αρχικά να έδωσε εντολή στην αδελφή του 13χρονου, η οποία φοιτά στο ίδιο σχολείο, να δέσει τον αδελφό της. Το κορίτσι, εμφανώς σοκαρισμένο, αρνήθηκε να υπακούσει. Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Έμεινε φιμωμένο για μια διδακτική ώρα

Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου. Η καθηγήτρια κατέθεσε στο δικαστήριο πως αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί αφού άφησε τα πράγματα της στην έδρα. «Είδα στο τελευταίο θρανίο να είναι δεμένα τα χέρια του. Τον πλησίασα, είπε ότι το έκανε η διευθύντρια. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα. Ήταν αρκετή η ποσότητα της ταινίας στα χέρια. Έκανα λίγη ώρα για να τον λύσω. Εκείνη την ώρα που τον βρήκα εγώ δεν είχε ταινία στο στόμα. Και άλλα παιδιά εκείνη την ώρα μου είπαν ότι το έκανε η διευθύντρια», κατέθεσε.

«Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Εμένα δεν με ενημέρωσε κάνεις γι΄ αυτό που έλαβε χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) η καθηγήτρια είπε στο παιδί “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”. Ο γιος μου αρνήθηκε και αποχώρησε» τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Η κ. Αβοκάτου απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μη σιωπούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, είτε αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον είτε οπουδήποτε αλλού. Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ώστε να μιλούν για όσα βιώνουν και οι γονείς να ακούν προσεκτικά και να παρεμβαίνουν άμεσα.

«Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας» ανάφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 13χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonew24, εδώ και καιρό, η συμπεριφορά της καθηγήτριας είχε προβληματίσει τόσο τους συναδέλφους της, όσο και τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι φέρονται να είχαν απευθυνθεί ακόμη και στις ανώτερες εκπαιδευτικές αρχές.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. Μάλιστα, εξήγησε πως αν είχε πρόβλημα με τον γιο της η καθηγήτρια μπορούσε να του δώσει αποβολή για να βγει από την τάξη και να μην την ενοχλεί.

«Ελπίζω σήμερα να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση» καταλήγει η κ. Αβοκάτου.

Οι καταγγελίες για «προβληματική συπεριφορά» και η ΕΔΕ

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για “προβληματική συμπεριφορά” της συγκεκριμένης Διευθύντριας. Η Β’ Βάθμια διεύθυνση εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για την συγκεκριμένη εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο μαθητές, όσο και καθηγητές είχαν εκφράσει παράπονα επίσης.

Στο μεταξύ, οδηγίες, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία, έδωσε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη δικαιοδοσία των οποίων είναι το σχολείο των Σερρών, όπου σημειώθηκε περιστατικό, κατά το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καθηγήτρια έκλεισε το στόμα μαθητή με ταινία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση από το υπουργείο, υπήρξε ενημέρωση για το περιστατικό και, πέρα από τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία για τις περιπτώσεις αυτές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

«Το έκανα για πλάκα»

Στην απολογία της η 60χρονη διευθύντρια του σχολείου υποστήριξε ότι το έκανε για πλάκα.

«Μια μαθήτρια λέει “εγώ δεν κατάλαβα κάτι”. Πεταγόταν συνέχεια ο 13χρονος. Της είπα “μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;” Γελούσαμε. Πάω παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα», είπε.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι βγήκε έξω να πάρει ένα μαρκαδόρο και επειδή άφησε εκεί την ταινία ένας μαθητής την πήρε και έδεσε τα χέρια του 13χρονου.

«Δεν του είπα εγώ να το κάνει. Δεν έδειξε ο 13χρονος ότι δυσανασχετούσε. Τελειώσαμε το μάθημα και τα παιδιά εξαφανίστηκαν. Ούτε ήρθαν να μου πουν ότι αυτό μας πείραξε, ούτε η μητέρα επικοινώνησε μαζί μου. Είναι πάγια τακτική που γίνεται χρόνια. Με παρακάμπτουν και πηγαίνουν στο διευθυντή της δευτεροβάθμιας», πρόσθεσε.

Η ίδια είπε, επίσης, ότι ο 13χρονος έμεινε 10 λεπτά με την ταινία στο στόμα. «Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω-γύρω από το στόμα. Με τη συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ήταν μια συμβολική επιλογή, επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα προς το τέλος αφού πεταγόντουσαν όλοι. Ρώτησα και είπα θέλετε να το κάνουμε αυτό (σ.σ. να βάλω την ταινία στο στόμα του). Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει αυτό. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα τον 13χρονο να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα», είπε τέλος.

