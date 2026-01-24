Σέρρες: «Η καθηγήτρια του είπε “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”», λέει η μητέρα του 13χρονου (Video)

Νέα στοιχεία για το αδιανόητο περιστατικό που διαδραματίστηκε, το πρωί της Πέμπτης, σε σχολείο στις Σέρρες βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή, που φίμωσε καθηγήτρια με μονωτική ταινία, επειδή συζητούσε με συμμαθητές του για μια εργασία που τους είχε αναθέσει, μίλησε για όσα βίωσε το παιδί της στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου.

Όπως ανέφερε στις δηλώσεις της, η ίδια πληροφορήθηκε τι συνέβη όταν παρέλαβε τα δύο της από το φροντιστήριο για να γυρίσουν σπίτι.

Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της της εξήγησε πως η καθηγήτρια και διευθύντρια του σχολείου, αφού του έκλεισε το στόμα με χαρτοταινία, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Η εκπαιδευτικός φέρεται αρχικά να έδωσε εντολή στην αδελφή του 13χρονου, η οποία φοιτά στο ίδιο σχολείο, να δέσει τον αδελφό της. Το κορίτσι, εμφανώς σοκαρισμένο, αρνήθηκε να υπακούσει. Τότε, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, η καθηγήτρια φέρεται να έδωσε εντολή σε άλλον 13χρονο μαθητή να δέσει τα χέρια του συμμαθητή του με χαρτοταινία.

Έμεινε φιμωμένο για μια διδακτική ώρα

Το παιδί το βρήκε φιμωμένο και δεμένο η φιλόλογος του σχολείου, τη δεύτερη ώρα του σχολικού ωραρίου.

«Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης. Εμένα δεν με ενημέρωσε κάνεις γι΄ αυτό που έλαβε χώρα μέσα στην σχολική αίθουσα. Την επόμενη ημέρα (Παρασκευή) η καθηγήτρια είπε στο παιδί “σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά”. Ο γιος μου αρνήθηκε και αποχώρησε» τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Η κ. Αβοκάτου απηύθυνε δημόσια έκκληση προς όλους τους γονείς αλλά και τα παιδιά να μη σιωπούν απέναντι σε τέτοια περιστατικά, είτε αυτά συμβαίνουν στο σχολικό περιβάλλον είτε οπουδήποτε αλλού. Όπως τόνισε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή ώστε να μιλούν για όσα βιώνουν και οι γονείς να ακούν προσεκτικά και να παρεμβαίνουν άμεσα.

«Το σημαντικό για μένα ήταν ότι το παιδί μου μίλησε και ζητάω από όλα τα παιδιά να μιλάνε. Σήμερα ήταν το δικό μου παιδί, αλλά αύριο μπορεί να είναι τα δικά σας» ανάφερε χαρακτηριστικά η μητέρα του 13χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Infonew24, εδώ και καιρό, η συμπεριφορά της καθηγήτριας είχε προβληματίσει τόσο τους συναδέλφους της, όσο και τους γονείς των μαθητών, οι οποίοι φέρονται να είχαν απευθυνθεί ακόμη και στις ανώτερες εκπαιδευτικές αρχές.

Η μητέρα του 13χρονου μαθητή ζητά την άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές αναλογούν. Μάλιστα, εξήγησε πως αν είχε πρόβλημα με τον γιο της η καθηγήτρια μπορούσε να του δώσει αποβολή για να βγει από την τάξη και να μην την ενοχλεί.

«Ελπίζω σήμερα να μπει ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση» καταλήγει η κ. Αβοκάτου.

Με πληροφορίες από infonews24.gr

