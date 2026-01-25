Βόλος: Φάλαινα εντοπίστηκε στον Παγασητικό (Video)

Στον Παγασητικό Κόλπο εμφανίστηκε σπάνια φάλαινα, ένα φαινόμενο ιδιαίτερα ασυνήθιστο για τα ελληνικά νερά. Όσοι βρίσκονταν στη θάλασσα την είδαν να κινείται πολύ κοντά τους.

Το βίντεο είναι αυθεντικό και δείχνει καθαρά το μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό σε πολύ μικρή απόσταση.

Τέτοιες εμφανίσεις από φάλαινες στον Παγασητικό είναι εξαιρετικά σπάνιες. Υπενθυμίζουν πόσο πλούσια και απρόβλεπτη είναι η ελληνική θάλασσα, ακόμη και κοντά στην ακτή.

Η φύση συνεχίζει να εκπλήσσει και να αναδεικνύει τη μοναδικότητά της.

Δεύτερος εντοπισμός στα ελληνικά νερά μέσα σε έναν μήνα

Μια σπάνια επισκέπτρια εμφανίστηκε πριν κάποιες εβδομάδες στις (8/1), στην Κάλυμνο, όταν μία φάλαινα μεσαίου μεγέθους έκανε την εμφάνισή της στον κόλπο των Αργινώντων, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Το περιστατικό απαθανατίστηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει το εντυπωσιακό θαλάσσιο θηλαστικό να κινείται ήρεμα στα νερά του κόλπου, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα για τα ελληνικά δεδομένα.

Η παρουσία φαλαινών στο Αιγαίο δεν είναι συχνή, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί μεμονωμένες εμφανίσεις σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της χώρας, γεγονός που προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων όσο και των επιστημόνων.

