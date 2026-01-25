search
ΚΥΡΙΑΚΗ 25.01.2026 13:39
ΕΛΛΑΔΑ

25.01.2026 12:01

Λόρα: Νέο βίντεο από του Ζωγράφου – Πιθανή η παραμονή της στην Ελλάδα

25.01.2026 12:01
Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει την εξαφανισμένη Λόρα να κινείται στην περιοχή του Ζωγράφου την περασμένη Τετάρτη, κάτι που δείχνει πως πιθανότατα η 16χρονη δεν έχει φύγει από την Ελλάδα.

Το βίντεο, το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ, εξετάζεται από την ΕΛ.ΑΣ. ήδη και δείχνει ένα κορίτσι, το οποίο οι Αρχές εκτιμούν πως είναι η Λόρα, να μπαίνει σε κατάστημα του Ζωγράφου και να ρωτά τον ιδιοκτήτη για το πού βρίσκονται θυρίδες παραλαβής προϊόντων εταιρείας κούριερ.

Σύμφωνα με την μαρτυρία που έδωσε ο ιδιοκτήτης το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τετάρτη, την ημέρα της κακοκαιρίας, με το κορίτσι να μιλά σπαστά ελληνικά ενώ φόραγε κουκούλα.

Η «κραυγή» της μητέρας και η απάντηση στις φήμες

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για την ευτυχία του παιδιού της. «Σε αγαπάμε, μας λείπεις αφόρητα. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι ζωντανή», δήλωσε, ενώ απέδωσε τη φυγή της κόρης της στη δυσκολία προσαρμογής στο ελληνικό σχολικό σύστημα λόγω της γλώσσας.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ανθρωποφαγία» και τόνισε ότι οι γονείς παρείχαν κάθε δυνατή στήριξη στη Λόρα, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο και ιδιαίτερων μαθημάτων ελληνικών.

Το πρόσωπο – «κλειδί» και το μπλοκαρισμένο κινητό

Ο κ. Μπενετάτος εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο που βοηθά την ανήλικη να κρύβεται στην Αθήνα ή να ταξιδέψει. «Ένα παιδί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο του τόσες μέρες χωρίς βοήθεια», σημείωσε. Το γεγονός ότι οι δύο κάρτες SIM που είχε μαζί της η 16χρονη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ, καθιστά τον εντοπισμό της μέσω κεραιών αδύνατο.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους κλειστούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η οικογένεια ελπίζει πως η δημοσιότητα θα αναγκάσει τη Λόρα ή όποιον βρίσκεται μαζί της να επικοινωνήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ των 16 ημερών.

