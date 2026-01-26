Νάξος: Η στιγμή που πιλότοι προσπαθούν να προσγειώσουν αεροπλάνα με θυελλώδεις ανέμους (Video)

Δύσκολες ήταν οι συνθήκες το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο της Νάξου, με τους θυελλώδεις ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά τις πτήσεις από και προς το νησί. Οι ισχυρές ριπές σε συνδυασμό με τη χαμηλή ορατότητα, λόγω της έντονης συννεφιάς, δημιούργησαν ένα απαιτητικό σκηνικό για πιλότους και πληρώματα.

Παρά τις δυσκολίες, οι δύο προγραμματισμένες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία. Όπως φαίνεται και στο βίντεο του cycladew24.gr, οι προσγειώσεις των αεροσκαφών της Sky Express και της Olympic Air έγιναν με ασφάλεια, χάρη στην εμπειρία, την ψυχραιμία και την τεχνική κατάρτιση των πιλότων.

Την ίδια ημέρα που στη θάλασσα ίσχυε απαγορευτικό απόπλου, οι αεροπορικές συνδέσεις της Νάξου διατηρήθηκαν, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά πόσο καθοριστικός είναι ο ανθρώπινος παράγοντας στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Όπως συμβαίνει και με τους καπετάνιους που δένουν πλοία με πολλά μποφόρ, έτσι και στον αέρα, η εμπειρία και η σωστή συνεργασία των πληρωμάτων κάνουν τη διαφορά.

Διαβάστε επίσης:

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών ζητά την απόσυρση άρθρου που κάνει λόγο για έρευνες στα οικονομικά του: «Η διαφάνειά μας είναι αδιαμφισβήτητη»

Ερωτήματα για τα αίτια της τραγωδίας στο εργοστάσιο Βιολάντα – Πώς περιγράφουν την πολύνεκρη έκρηξη

Έκρηξη στη «Βιολάντα»: Πληροφορίες ότι βρέθηκε η σορός και της πέμπτης εργάτριας που σκοτώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα