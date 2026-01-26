search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 20:30
26.01.2026 19:24

Χαϊδάρι: Συνελήφθη 20χρονος με πιστόλι στην κατοχή του

26.01.2026 19:24
Συνελήφθη, το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στο Χαϊδάρι, ένας 20χρονος, κατηγορούμενος για παράβαση του νόμου περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, εξύβριση και απειλή.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένας άνδρας κατηγορούμενος για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ κατά την διάρκεια περιπολίας τους, εντόπισαν δίκυκλο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, στο οποίο επέβαινε ο κατηγορούμενος ως συνεπιβάτης, με οδηγό άγνωστο άτομο και τους κάλεσαν σε έλεγχο. Στη θέα των αστυνομικών ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη.

Κατά τη διάρκειά της, ο 20χρονος αποβιβάστηκε από το δίκυκλο και τράπηκε σε φυγή πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Κατά τη δέσμευσή του, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 20χρονος επέδειξε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος των αστυνομικών, εξυβρίζοντάς τους και απειλώντας τους.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι με φυσίγγιο στη θαλάμη, καθώς και προσαρτημένος γεμιστήρας με 5 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς, με την σε βάρος του δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαϊδαρίου, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

