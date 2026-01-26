search
ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.01.2026 18:09

H στιγμή που σκάει ο αγωγός της ΕΥΑΘ: Τέσσερις τραυματίες (Video)

26.01.2026 18:09
thessaloniki

Τέσσερις εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ τραυματίστηκαν, όταν ο αγωγός που τοποθετούσαν στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος έσπασε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο το νερό έφτασε τουλάχιστον στα δύο μέτρα, πλημμυρίζοντας τη διασταύρωση.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και διέκοψε την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης

Βίντεο ντοκουμέντο με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Νεκρές 5 εργαζόμενες

Σέρρες: «Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιη εισαγωγή σε ψυχιατρείο» λέει ο σύζυγος της δασκάλας 

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

FRAPES_XILOURIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πυροδοτεί… ξανά πάθη ο «Φραπές» στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

erietta-kourkoulou
ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το «The Birth Center» – «Είναι προσωπική μου αποτυχία», λέει η Κούρκουλου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Αναδρομικά: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται αυτή την εβδομάδα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι μείνουν «εκτός» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-«βόμβα»: Καταδίκη του ΕΦΚΑ για λάθος στη σύνταξη – Έκανε λανθασμένη ανακεφαλαίωση ενσήμων

kitsiou
LIFESTYLE

Μαρία Κίτσιου: Το μεγαλύτερο τρολ των «Μελισσών» ήταν ο Λεωνίδας Κακούρης

ergostasio new
ΕΛΛΑΔΑ

Tραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρές τέσσερις εργαζόμενες από τη φωτιά στη Βιολάντα, αγωνία για μία αγνοούμενη - Έξι στο νοσοκομείο (video/photos)

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για την επέτειο γνωριμίας με τον σύζυγό του: «Σαν σήμερα άρχισε η αληθινή μου ζωή»

nikos-syrigos-new
LIFESTYLE

Συρίγος για Βανδή: «Έχει πάρει δύο μεγάλες αποφάσεις που ήθελαν κότσια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.01.2026 19:06
amber heard 550- new
LIFESTYLE

Άμπερ Χερντ για τη δικαστική μάχη με τον Τζόνι Ντεπ: «Δεν θέλω να χρησιμοποιώ πια τη φωνή μου»

elefantas-sri-lanka
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου για τουρίστες στη Σρι Λάνκα – Ελέφαντας επιτέθηκε σε όχημα που τους μετέφερε (Video)

rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούτε του ΝΑΤΟ λέει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ – «Συνεχίστε να ονειρεύεστε»

1 / 3