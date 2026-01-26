H στιγμή που σκάει ο αγωγός της ΕΥΑΘ: Τέσσερις τραυματίες (Video)

Τέσσερις εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ τραυματίστηκαν, όταν ο αγωγός που τοποθετούσαν στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος έσπασε.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο το νερό έφτασε τουλάχιστον στα δύο μέτρα, πλημμυρίζοντας τη διασταύρωση.

Στο σημείο έφτασε περιπολικό της αστυνομίας και διέκοψε την κυκλοφορία.

Διαβάστε επίσης

Βίντεο ντοκουμέντο με τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα: Νεκρές 5 εργαζόμενες

Σέρρες: «Πάσχει από βαρύ ψυχικό νόσημα, ο εισαγγελέας να διατάξει βίαιη εισαγωγή σε ψυχιατρείο» λέει ο σύζυγος της δασκάλας

Η ιστορία της εταιρείας «Βιολάντα»: Από τον φούρνο της γειτονιάς στα Τρίκαλα, σε ισχυρή μπισκοτοποιία