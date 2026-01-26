Τραγωδία στη Βιολάντα: Σε 24ωρη απεργία προχωρά το Εργατικό κέντρο Τρικάλων

Την απόφαση να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία, αύριο, 27 Ιανουαρίου, πήρε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων.

Σε έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα το πρωί μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», αποφάσισε να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία, αλλά και σε συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα Δευτέρα, στις 6 το απόγευμα στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Συγκέντρωση θα γίνει και αύριο το πρωί στις 11 και πάλι στην πλατεία Ρήγα Φεραίου.

Η ανακοίνωση

«Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν εισακούονται γιατί προφανώς η εργοδοσία το αντιμετωπίζει ως κόστος, με αποτέλεσμα να μεγαλώνει ο κατάλογος των νεκρών και σακατεμένων εργατών στην προσπάθεια τους να βγάλουν το μεροκάματο.

Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην ΑΠΕΡΓΙΑ και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό “Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι”»

