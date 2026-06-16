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16.06.2026 15:57

Δίκη για τα Τέμπη: Αποβλήθηκαν οι δικηγορικοί σύλλογοι και το σωματείο μηχανοδηγών – Δεκτή η παράσταση του Δημοσίου

16.06.2026 15:57
Tempi

Στο στάδιο της υποβολής αιτημάτων από τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας εισήλθε η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των νομιμοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις συγγενών θυμάτων, τραυματιών, του Ελληνικού Δημοσίου, που στρέφεται μόνο κατά των κατηγορουμενων τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος, και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Το δικαστήριο απέβαλε τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης.

Τα πρώτα αίτηματα που υποβλήθηκαν σήμερα αφορούσαν την διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ανακριτική του Αρείου Πάγου που διερευνά την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος στην υπόθεση των Τεμπών και την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του πρώην υπουργού Μεταφορών κ. Κώνσταντίνου Κυρανάκη και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου.

Η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται αύριο. Πριν την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης η εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που παρίσταται για το Ελληνικό δημόσιο, δήλωσε πως δεν κρύβεται κάποια σκοπιμότητα στην δήλωση του δημοσίου τονίζοντας, παράλληλα, πως δεν έλαβαν «καμία εντολή από υπουργό», παρά μόνο από την πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για να δηλώσουν την παράσταση.

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