Λέσβος: Υπέκυψε στα τραύματά του 75χρονος που τον είχε χτυπήσει άλογο

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που σημειώθηκε στη Λέσβο, καθώς ο 75χρονος άνδρας από την Αγία Παρασκευή που είχε τραυματιστεί από χτύπημα αλόγου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στις 05:00 τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν μετά το σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ο 75χρονος είχε βγει για να πάει να αγοράσει καφέ. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, δέχθηκε χτύπημα από άλογο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά το περιστατικό, ο 75χρονος μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο παραπεμπτικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Υγείας αναφερόταν ότι έφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 75χρονου.

Διαβάστε επίσης

Πολεοδομίες: Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους και στους συγγενείς τους μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Πανελλαδικές 2026: Tα θέματα που έπεσαν στο Γραμμικό Σχέδιο

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ