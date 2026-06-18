search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 14:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 12:50

Λέσβος: Υπέκυψε στα τραύματά του 75χρονος που τον είχε χτυπήσει άλογο

18.06.2026 12:50
alogo new

Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που σημειώθηκε στη Λέσβο, καθώς ο 75χρονος άνδρας από την Αγία Παρασκευή που είχε τραυματιστεί από χτύπημα αλόγου υπέκυψε τελικά στα τραύματά του.

Ο ηλικιωμένος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στις 05:00 τα ξημερώματα στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου νοσηλευόταν μετά το σοβαρό περιστατικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν ο 75χρονος είχε βγει για να πάει να αγοράσει καφέ. Κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, δέχθηκε χτύπημα από άλογο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Μετά το περιστατικό, ο 75χρονος μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, στο παραπεμπτικό που εκδόθηκε από το Κέντρο Υγείας αναφερόταν ότι έφερε «κακώσεις από χτύπημα αλόγου».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο ηλικιωμένος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα τραύματά του και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα από την Αστυνομία.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ακριβώς συνέβη το περιστατικό που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του 75χρονου.

Διαβάστε επίσης

Πολεοδομίες: Σαφάρι ελέγχων σε όλους τους υπευθύνους και στους συγγενείς τους μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα

Πανελλαδικές 2026: Tα θέματα που έπεσαν στο Γραμμικό Σχέδιο

Μειώθηκαν κατά 4,2% οι γεννήσεις στη χώρα το 2025 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

ALSOSNEASSIRNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη – Τι υποστήριξε

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου «ανοίγει» τα μεσάνυχτα!

pierrakakis-345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις – Οι αποταμιεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μέρος της απάντησης

pizza-aurelien-lemasson-theobald-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μια βασίλισσα «ενέπνευσε» την πιο διάσημη πίτσα του κόσμου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

luis_diaz_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95' για την Γκάνα - Όλα τα γκολ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 14:05
pyrosvestiki
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κορωπί

ALSOSNEASSIRNIS
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη – Τι υποστήριξε

parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Το Αρχαίο Στάδιο Επιδαύρου «ανοίγει» τα μεσάνυχτα!

1 / 3