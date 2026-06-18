Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε δύο αδέλφια για τη ληστεία σε βάρος 25χρονου – Πώς τον ανάγκασαν να τους μεταφέρει 20.000

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος των δύο αδελφών, 20 και 16 ετών, που συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενα ότι μαζί με τρεις νεαρούς συνεργούς τους, απείλησαν 25χρονο, εξαναγκάζοντάς τον να μεταφέρει 20.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό που τού υπέδειξαν.

Τα δύο αδέλφια διώκονται για ληστεία- από κοινού, απόπειρα εκβίασης, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων (διακεκριμένη κι απλή, κατά περίπτωση).

Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στη γ’ τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, από την οποία πήραν προθεσμία και παραμένουν υπό κράτηση. Στην ίδια δικογραφία βρίσκονται ακόμη δύο 16χρονοι κι ένας 18χρονος.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επιβίβασαν, χθες τον πρωί, τον 25χρονο σε όχημα και τον μετέφεραν σε περιοχή του δήμου Ωραιοκάστρου, όπου, με την απειλή πιστολιού και εργαλείου κοπής, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να πραγματοποιήσει τη μεταφορά (μέρους) των χρημάτων.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στους Αμπελόκηπους για να πραγματοποιήσει ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ, χωρίς όμως αυτό να καταστεί δυνατό. Όταν τον άφησαν έξω από το σπίτι του, τον απείλησαν εκ νέου, απαιτώντας επιπλέον χρηματικό ποσό και προειδοποιώντας τον να μην ενημερώσει την Αστυνομία, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο κατηγορούμενα αδέλφια γνωρίζονται με τον 25χρονο, μιας κι ο 20χρονος φαίνεται πως διατηρεί σχέση με την αδελφή του παθόντα. Αυτός είναι κι λόγος που ο τελευταίος δέχθηκε να επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο.

Τα δύο αδέλφια συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν πιστόλι, ένα αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα μαχαίρια. Προανακριτικά αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Διαβάστε επίσης:

Κορινθία: 336 δενδρύλλια κάνναβης σε δάσος – Πάνω από μισό εκατομμύριο το κέρδος

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή 18 μηνών στον 63χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά 8χρονη – Τι υποστήριξε

Ηράκλειο: Αποσωληνώθηκε ο 14χρονος που είχε τραυματιστεί με ηλεκτρικό πατίνι, αισιόδοξοι οι γιατροί