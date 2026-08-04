Ολυμπιακός: Με «όπλο» το καυτό Καραϊσκάκη για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League κόντρα στη Ναϊμέγκεν

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Το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι, με στόχο τα «αστέρια» του Champions League, ξεκινάει απόψε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» στις 21:00 (CosmoteSports 1HD) θα υποδεχθούν για τον τρίτο προκριματικό του Champions League την περσινή «έκπληξη» της ολλανδικής Eredivisie, Ναϊμέγκεν.

Στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι ένα αποτέλεσμα που θα του ανοίξει τον δρόμο προς την πρόκριση στα πλέι οφ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπου θα περιμένει μία εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ ή Μπόντο/Γκλιμτ.

Αυτό που… επείγει, ωστόσο για τον Ολυμπιακό είναι το «τώρα» και η πρόκριση απέναντι στους Ολλανδούς, έχοντας στο πλευρό του για άλλη μία φορά ένα κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης», που θα δώσει άλλη δυναμική στους Πειραιώτες οι οποίοι επιστρέφουν σε καλοκαιρινά προκριματικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από μία τριετία.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ναϊμέγκεν με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Σαντιάγκο Έσε δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που τον άφησε εκτός προπονήσεων το τελευταίο διάστημα και έτσι δεν συμπεριλήφθηκε από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αποστολή για το παιχνίδι με τους Ολλανδούς.

Στον αντίποδα, ο Λορέντσο Σιπιόνι ξεπέρασε το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τέθηκε στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού, δίνοντας μία επιπλέον λύση στη μεσαία γραμμή των «ερυθρόλευκων». Από την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού απουσιάζουν οι Μεχντί Ταρέμι, Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν.

Σήμερα το πρωί, ο Ολυμπιακός προχώρησε σε αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην ευρωπαϊκή του λίστα του, με τον Στέφαν Ορτέγκα να μπαίνει σε αυτή, στη θέση του Φρανσίσκο Ορτέγκα που είναι έτοιμος να «μετακομίσει» στη Ρίβερ Πλέιτ.

Προβάδισμα για την ενδεκάδα των Πειραιωτών έχουν οι Πόποβιτς, Μαφέο, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Φορτούνης και Ελ Κααμπί, ενώ θέση στη μεσοεπιθετική τριάδα διεκδικεί και ο Ζότα.

Την αποστολή του Ολυμπιακού αποτελούν οι: Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης και Ελ Κααμπί.

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