Conference League: Με Χράντετς Κράλοβε ή Μπεσίκτας στα playoffs ο Παναθηναϊκός

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Μετά την όχι και τόσο… εύκολη πρόκρισή του απέναντι στην Πάκσι, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το δρόμο του στις προκριματικές σειρές του Conference League, έχοντας πλέον απέναντί του την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν τη βουλγαρική ομάδα στο ΟΑΚΑ την Τετάρτη (5/8, 21:30) στη δεύτερη μέρα του προγράμματος των πρώτων αγώνων των 30 ζευγαριών του Γ’ προκριματικού που θα διεξαχθούν κι αυτοί σε τρεις δόσεις στο τριήμερο 4/8 με 6/8. Και ψάχνει αντίστοιχα ένα καλό σκορ, ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει στις 11 Αυγούστου στο «Vasil Levski» της Σόφιας.

Εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΣΚΑ Σόφιας, θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία), με τον πρώτο αγώνα στις 20 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ και τη ρεβάνς στις 27 Αυγούστου εκτός έδρας.

Ο δε ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί απ’ την Άντερλεχτ στον Γ’ προκριματικό του Europa League, θα αντιμετωπίσει στα playoffs του Conference League τον νικητή του ζευγαριού Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος), με πρώτο αγώνα στην Τούμπα και δεύτερο εκτός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τον Γ’ προκριματικό του Conference League έχει ως εξής:

Τρίτη 4 Αυγούστου

Άουντα (Λετονία)-Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) 19:00

Τετάρτη 5 Αυγούστου

Μπραν (Νορβηγία)-Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος) 20:00

Παναθηναϊκός (Ελλάδα)-ΤΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) 21:30

Πέμπτη 6 Αυγούστου

Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία)-Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 18:00

Ελσίνκι (Φινλανδία)-Μάδεργουελ (Σκωτία) 19:00

Γιάμπλονετς (Τσεχία)-RFS (Λετονία) 19:00

Νόα (Αρμενία)-Σιόν (Ελβετία) 19:00

Πάιντε (Εσθονία)-Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) 19:00

Κλουζ (Ρουμανία)-Τρόμσο (Νορβηγία) 19:30

Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 20:00

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 20:00

Γκέτεμποργκ (Σουηδία)-Γάνδη (Βέλγιο) 20:00

Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)-Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) 20:00

Ράκοβ (Πολωνία)-Χάμαρμπι (Σουηδία) 20:00

Ρίγα FC (Λετονία)-Γκιόρ (Ουγγαρία) 20:00

Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία)-Σεντ Γκάλεν (Ελβετία) 20:00

Ζάλγκιρις (Λιθουανία)-Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) 20:00

Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ)-Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 20:30

Άγιαξ (Ολλανδία)-Σέλμπουρν (Ιρλανδία) 21:00

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΓΚΣ Κατοβίτσε (Πολωνία) 21:00

Τβέντε (Ολλανδία)-Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία) 21:00

Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία)-ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία) 21:30

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) 21:30

Λουγκάνο (Ελβετία)-ΝΣΊ Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) 21:30

Βαλούρ (Ισλανδία)-Νόρντζελαντ (Δανία) 21:30

Μποέμιανς (Ιρλανδία)-Μίντιλαντ (Δανία) 21:45

Ριέκα (Κροατία)-Ίλβες (Φινλανδία) 21:45

Χιμπέρνιαν (Σκωτία)-Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία) 22:00

Παρτιζάν (Σερβία)-Τομπόλ (Καζακστάν) 22:00

Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο)-Ντρίτα (Κόσοβο) 22:00

Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα playoffs του Conference League έχουν ως εξής:

Ηττημένος Τουν (Ελβετία) ή Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) – Νικητής Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία & Ερζεγοβίνη) ή ML Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)

Ηττημένος Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) ή Εγκνάτια (Αλβανία) – Ηττημένος Κουόπιο (Φινλανδία) ή Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Νικητής Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) ή Ντρίτα (Κόσοβο) – Νικητής Φλόρα Ταλίν (Εσθονία) ή Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα)

Ηττημένος Λεχ Πόζναν (Πολωνία) ή Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) – Νικητής Ρίγα FC (Λετονία) ή Γκιόρ (Ουγγαρία)

Ηττημένος Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) ή Ομόνοια (Κύπρος) – Νικητής Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) ή Ίμπερια 1999 (Γεωργία)

Νικητής Ελσίνκι (Φινλανδία) ή Μάδεργουελ (Σκωτία) – Φράιμπουργκ (Γερμανία)

Νικητής Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) ή Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία) – Μονακό (Μονακό)

Νικητής Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) ή Βαντούζ (Λιχτενστάιν) – Νικητής Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) ή Κοπεγχάγη (Δανία)

Ηττημένος Μπενφίκα (Πορτογαλία) ή Χαρτς (Σκωτία) – Νικητής Πάιντε (Εσθονία) ή Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Κλουζ (Ρουμανία) ή Τρόμσο (Νορβηγία) – Μπράιτον (Αγγλία)

Νικητής Ζάλγκιρις (Λιθουανία) ή Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Νικητής Ράκοβ (Πολωνία) ή Χάμαρμπι (Σουηδία)

Νικητής Παναθηναϊκός (Ελλάδα) ή ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας (Βουλγαρία) – Ηττημένος Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία) ή Μπεσίκτας (Τουρκία)

Ηττημένος ΠΑΟΚ (Ελλάδα) ή Άντερλεχτ (Βέλγιο) – Νικητής Μπραν (Νορβηγία) ή Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)

Νικητής Γκέτεμποργκ (Σουηδία) ή Γάνδη (Βέλγιο) – Νικητής Χιμπέρνιαν (Σκωτία) ή Σκεντίγια (Βόρεια Μακεδονία)

Αταλάντα (Ιταλία) – Νικητής Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή Κατοβίτσε (Πολωνία)

Νικητής Μποέμιανς (Ιρλανδία) ή Μίντιλαντ (Δανία) – Νικητής Ριέκα (Κροατία) ή Ίλβες (Φινλανδία)

Νικητής Γιαγκελόνια (Πολωνία) ή Ρέιντζερς (Σκωτία) – Νικητής Γιάμπλονετς (Τσεχία) ή RFS (Λετονία)

Νικητής Βαλούρ (Ισλανδία) ή Νόρντζελαντ (Δανία) – Νικητής Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) ή Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)

Νικητής Άουντα (Λετονία) ή Ντινάμο Σίτι (Αλβανία) – Ηττημένος Πάφος FC (Κύπρος) ή Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Νικητής Νόα (Αρμενία) ή Σιόν (Ελβετία) – Νικητής Άγιαξ (Ολλανδία) ή Σέλμπουρν (Ιρλανδία)

Νικητής Μπράγκα (Πορτογαλία) ή Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία) – Νικητής Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) ή Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)

Νικητής Τβέντε (Ολλανδία) ή Ντουνάισκα Στρέντα (Σλοβακία) – Νικητής Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) ή Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)

Χετάφε (Ισπανία) – Νικητής Παρτιζάν (Σερβία) ή Τομπόλ (Καζακστάν)

Νικητής Λουγκάνο (Ελβετία) ή Ρούναβικ (Νησιά Φερόε) – Ηττημένος Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) ή ΤΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία).

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