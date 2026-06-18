Κρήτη: Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας – Τα τέσσερα πρόσωπα που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών (Video)

Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη, με την υπόθεση να λαμβάνει ολοένα και πιο περίπλοκες διαστάσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα ως βασικοί μάρτυρες, οι οποίοι είδαν ή μίλησαν με τη 45χρονη λίγο πριν χαθούν τα ίχνη της από την περιοχή της Αγιάς Χανίων.

Ωστόσο, οι καταθέσεις τους αντί να ξεκαθαρίζουν την εικόνα, φαίνεται πως προσθέτουν νέα ερωτήματα.

Σύγχυση για την ημέρα εξαφάνισης

Την εξαφάνιση της 45χρονης δήλωσε ο αδελφός της, όμως η κίνησή του έγινε αρκετές ημέρες μετά, γεγονός που αρχικά προκάλεσε προβληματισμό στις Αρχές. Παρ’ όλα αυτά, τα δεδομένα της έρευνας τον έθεσαν σύντομα εκτός κύκλου υπόπτων, καθώς είχε ακλόνητο άλλοθι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ίδιος νοσηλεύτηκε από τις 26 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου, ενώ η γυναίκα εκτιμάται ότι εξαφανίστηκε στο διάστημα 29-30 Μαΐου, χρονικό σημείο κατά το οποίο ο αδελφός της βρισκόταν αποδεδειγμένα υπό ιατρική παρακολούθηση.

Μετά το εξιτήριο, μεσολάβησαν πέντε ημέρες μέχρι να απευθυνθεί στην Αστυνομία στις 7 Ιουνίου, ενώ στις 11 Ιουνίου ενεργοποιήθηκε το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Ο ενοικιαστής του σπιτιού της 45χρονης αποτελεί το δεύτερο πρόσωπο που απασχολεί έντονα την έρευνα, κυρίως λόγω της διαφορετικής εκδοχής που δίνει για τον χρόνο της τελευταίας συνάντησης με την αγνοούμενη. Ενώ οι Αρχές τοποθετούν την εξαφάνιση στις 30 Μαΐου, εκείνος υποστηρίζει ότι την είδε μία ημέρα νωρίτερα, στις 29.

Το σπίτι στο οποίο διέμενε η 45χρονη ερευνήθηκε εξονυχιστικά από την Ασφάλεια τις τελευταίες ημέρες, χωρίς ωστόσο να προκύψουν νέα συμπεράσματα.

Ο ενοικιαστής της, από την πλευρά του, αν και αρνείται οποιαδήποτε ένταση με τη 45χρονη, ανέφερε στην κατάθεσή του ότι στο παρελθόν είχε γίνει μάρτυρας έντονου καβγά μεταξύ εκείνης και του αδελφού της. Παράλληλα, περιέγραψε ότι η γυναίκα αποχώρησε ήρεμα από την τελευταία συνάντησή τους, κρατώντας σακούλες, χωρίς ο ίδιος να γνωρίζει τον προορισμό της.

Το ψηφιακό αποτύπωμα στο Viber

Σημαντική σύγχυση προκαλεί ένα ακόμη σημείο της υπόθεσης, το οποίο οι ερευνητές θεωρούν καθοριστικό για τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Μια γυναίκα κατέθεσε ότι είδε τη 45χρονη σε στάση λεωφορείου την Παρασκευή 29 Μαΐου. Ωστόσο, τα ψηφιακά ίχνη δείχνουν πως η αγνοούμενη ήταν ενεργή στην εφαρμογή Viber έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, δημιουργώντας ένα χρονικό κενό που εξετάζεται εξονυχιστικά.

Το συγκεκριμένο 24ωρο θεωρείται κομβικό, καθώς παραμένει ασαφές αν η χρήση του κινητού έγινε από την ίδια, ή αν υπήρξε παρέμβαση τρίτου προσώπου.

Το τέταρτο πρόσωπο της υπόθεσης είναι ένας εργάτης της περιοχής, με τον οποίο η 45χρονη συναντήθηκε για να τον πληρώσει για αγροτικές εργασίες που είχε ολοκληρώσει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την τύχη της μετά τη συνάντησή τους, επιβεβαιώνοντας μόνο ότι πληρώθηκε λίγο πριν εκείνη εξαφανιστεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται πλέον και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων.

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