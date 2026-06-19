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19.06.2026 23:53

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο με Πολωνούς κατά την πρόσδεση στη μαρίνα του νέου λιμένα

19.06.2026 23:53
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε ιστιοφόρο σκάφος ελληνικής σημαίας κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στη μαρίνα του νέου λιμένα Μυκόνου. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ενώ οι Αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία διαπίστωσαν την έκλυση καπνών από το εσωτερικό του ιστιοφόρου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμαν κυβερνήτες παραπλεόντων σκαφών, οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο σκάφος και χρησιμοποίησαν πυροσβεστήρες, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά.

Ασφαλής αποβίβαση των επιβαινόντων

Οι οκτώ επιβαίνοντες του ιστιοφόρου, όλοι υπήκοοι Πολωνίας, αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάσβεσης, το ιστιοφόρο μεταφέρθηκε με τη συνδρομή βοηθητικού σκάφους στο ακρομώλιο της μαρίνας, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

Μόνο υλικές ζημιές στο σκάφος

Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αερολιμένα Μυκόνου πραγματοποίησε αυτοψία στο σκάφος και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν ενεργές εστίες πυρκαγιάς.

Από το περιστατικό καταγράφηκαν μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση ούτε τέθηκε σε κίνδυνο η ασφάλεια γειτονικών σκαφών.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, απαγορεύτηκε ο απόπλους του ιστιοφόρου μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

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