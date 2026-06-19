Στο σκοτάδι μεγάλο μέρος του Κορυδαλλού – Πότε θα επανέλθει η ηλεκτροδότηση

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Διακοπή ρεύματος σημειώθηκε περίπου στις 11 το βράδυ της Παρασκευής, 19/6, στον Κορυδαλλό, βυθίζοντας στο σκοτάδι μεγάλο μέρος της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται επισκευή βλάβης που προκάλεσε την εκτεταμένη διακοπή, με τις πρώτες εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι η ηλεκτροδότηση θα επανέλθει σε 2-2,5 ώρες.
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