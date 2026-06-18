Απίστευτη κτηνωδία στην Πάρο: Κάτοικος είχε κρεμάσει σπάνια νεκρή θαλάσσια χελώνα στην είσοδο του σπιτιού του ως… διακοσμητικό (Photo)

Έντονο προβληματισμό προκαλεί περιστατικό που ήρθε στο «φως» από την Πάρο, όπου κάτοικος είχε κρεμάσει μία σπάνια, νεκρή θαλάσσια χελώνα στην είσοδο του σπιτιού του ως… διακοσμητικό.

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά από σχετική καταγγελία, και προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου, το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα δεδομένου του ότι το ζώο ανήκε στο είδος της Γερακοχελώνας, ενός από τα πιο σπάνια και αυστηρά προστατευόμενα είδη θαλάσσιας χελώνας παγκοσμίως.

Όπως σημειώνει το kykladiki.gr, για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ ο Σύλλογος επισημαίνει την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας απέναντι στην προστασία της άγριας ζωής και την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Άγριας Ζωής Νάξου

«Ένα περιστατικό που μας άφησε πραγματικά άφωνους σημειώθηκε στην Πάρο.

Επισκέπτρια του νησιού μάς ενημέρωσε ότι κάτοικος είχε κρεμάσει έξω από την πόρτα του μια νεκρή θαλάσσια χελώνα. Όταν λάβαμε τις φωτογραφίες, δυσκολευτήκαμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπαμε: Όχι μόνο κάποιος θεώρησε «διακοσμητικό» ένα νεκρό ζώο, αλλά επρόκειτο για Γερακοχελώνα (Hawksbill – Eretmochelys imbricata), ένα από τα σπανιότερα είδη παγκοσμίως, καταγεγραμμένο ελάχιστες φορές στη Μεσόγειο και χαρακτηρισμένο ως Κρισίμως Κινδυνεύον (Critically Endangered).

Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα, μετέβη στο σημείο, κατέσχεσε τη χελώνα και κάλεσε τον ιδιοκτήτη να δώσει εξηγήσεις. Στη γυναίκα υποστήριξε ότι τη βρήκε σε παραλία της Πάρου, ενώ αργότερα ανέφερε ότι του την είχε δώσει άτομο που πλέον έχει αποβιώσει. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες, η χελώνα βρισκόταν κρεμασμένη στην είσοδο της οικίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί το εύλογο ερώτημα, για ποιο λόγο δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα κάποια αρμόδια Αρχή.

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία, καθώς η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την κατοχή, διακίνηση, εμπορία ή μεταφορά προστατευόμενων ειδών άγριας πανίδας – ακόμη και μελών τους.

Η κατοχή τέτοιων ειδών δεν μπορεί να θεωρείται ούτε φυσιολογική, ούτε ανεκτή. Η μετατροπή ενός σπάνιου, προστατευόμενου ζώου σε “έκθεμα” δεν είναι μόνο ηθικά απαράδεκτη, αλλά και παράνομη. Ελπίζουμε η διερεύνηση της υπόθεσης να ρίξει φως σε όλες τις πτυχές της και να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, ώστε παρόμοια περιστατικά να μην περνούν απαρατήρητα».

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