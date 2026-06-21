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21.06.2026 10:32

Αγρίνιο: Μυστήριο με τον νεκρό 70χρονο που εντοπίστηκε στην άκρη του δρόμου χωρίς ρούχα

21.06.2026 10:32
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο Αγρίνιο, όταν το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε νεκρός ένας 70χρονος άνδρας στην άκρη του δρόμου, υπό συνθήκες που προκαλούν ερωτήματα.

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν παιδιά που έπαιζαν στην περιοχή. Μη μπορώντας να αντιδράσουν διαφορετικά, σταμάτησαν διερχόμενη γυναίκα που οδηγούσε μοτοσικλέτα, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ενώ ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι ο 70χρονος εντοπίστηκε χωρίς τα ρούχα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας διέμενε μόνος του στο Αγγελόκαστρο, χωρίς να έχει γίνει γνωστό κάποιο πρόσφατο πρόβλημα υγείας.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει ενδελεχώς την υπόθεση και να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δεν φέρει εμφανή τραύματα, ωστόσο τα ακριβή αίτια αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 21.06.2026 12:59
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