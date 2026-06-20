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20.06.2026 23:20

Αγρίνιο: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

20.06.2026 23:20
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Θρίλερ στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όπου ένας 70χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην είσοδο του χωριού.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τον άτυχο άνδρα, εντόπισαν παιδιά που βρίσκονταν στην περιοχή. Τα παιδιά σταμάτησαν διερχόμενη οδηγό δίκυκλου, η οποία ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απέκλεισαν την περιοχή και ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 70χρονος.

Ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο άνδρας βρέθηκε χωρίς τα ρούχα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος ζούσε μόνος του στο Αγγελόκαστρο.

Στο σημείο αναμένεται ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα προχωρήσει στην προβλεπόμενη εξέταση, ενώ τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Παράλληλα, η Αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 20.06.2026 23:21
ekav
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Αγρίνιο: Νεκρός 70χρονος εντοπίστηκε γυμνός στην άκρη του δρόμου

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