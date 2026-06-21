Πάτρα: Επίθεση κουκουλοφόρων με ξύλα και μαχαίρια στα Υψηλά Αλώνια – Τρεις τραυματίες, σοβαρά ένας 22χρονος

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (21/6) στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους επιτέθηκε σε τρία άτομα, κρατώντας ξύλα και μαχαίρια.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν ένας 22χρονος, ένας 17χρονος και μία 17χρονη.

Σύμφωνα με το tempo24.news, o 22χρονος φέρει τα σοβαρότερα τραύματα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα , ενώ η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες.

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