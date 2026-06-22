Καιρός: Η Ελλάδα στέκεται τυχερή στις παρυφές του Ευρωπαϊκού καύσωνα.. με φυσικό κλιματιστικό το μελτέμι!

Φίλες και φίλοι, αυτό που ζούμε τις τελευταίες ώρες ξεπερνάει κάθε επιστημονική φαντασία και μας βάζει σε τεράστια κλιματικά ερωτηματικά. Ήταν το 2014 όταν η γαλλική τηλεόραση είχε παρουσιάσει ένα υποθετικό, «ακραίο» δελτίο καιρού για τις 18 Αυγούστου του 2050, θέλοντας να προειδοποιήσει για το μέλλον. Τότε, ο χάρτης που έδειχνε το Παρίσι στους 40°C και τον γαλλικό νότο στους 43°C θεωρήθηκε από πολλούς υπερβολικός έως και απίθανος. Να όμως που μόλις 12 χρόνια μετά, αυτό το εφιαλτικό σενάριο έγινε η επίσημη πρόγνωση καιρού για σήμερα!

Η Ευρώπη κυριολεκτικά ψήνεται και το πιο σοκαριστικό είναι ότι στα δυτικά παράλια της Γαλλίας, εκεί που ο Ατλαντικός πάντα χάριζε δροσιά, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν ακόμα και τις προβλέψεις εκείνου του χάρτη, αγγίζοντας τους 37 με 41°C. Και προσέξτε: δεν μιλάμε για τα μέσα του Αυγούστου, αλλά για τον Ιούνιο!

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα στέκεται τυχερή στις παρυφές αυτού του θερμικού θόλου. Εδώ τριγυρνάμε σε απόλυτα φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς ένα αποφασισμένο μελτέμι πνέει στο Αιγαίο και δροσίζει την κατάσταση σαν ένα πανίσχυρο, φυσικό κλιματιστικό!

Για σήμερα Δευτέρα, λοιπόν, το σκηνικό στη χώρα μας θα είναι γενικά αίθριο. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στη Μακεδονία, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, φέρνοντας τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά κομμάτια της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν παντού, με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία, όπου μέσα στη νύχτα θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο το μελτέμι θα κρατάει τα σκήπτρα, φτάνοντας τα 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική νησιωτική χώρα ο υδράργυρος θα είναι πιο μαζεμένος, στους 29 με 31 βαθμούς, και στα νότια τοπικά έως τους 32 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι απόλυτα αίθριος και καλοκαιρινός. Οι βοριάδες θα πνέουν στα 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα φτάνουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, κρατώντας μας δροσερούς. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά παράλια δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε με γενικά αίθριο καιρό, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα βγουν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Τη νύχτα οι συννεφιές θα πυκνώσουν ξανά και ίσως έχουμε λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι αρχικά μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε νότιους έως 4 μποφόρ, με το θερμόμετρο να δείχνει από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο Τρίτη, η Κεντρική Μακεδονία θα έχει λίγες νεφώσεις, που τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα αυξημένες και θα δώσουν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, αν και το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει λίγο στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, προκαλώντας τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Προσοχή χρειάζεται αργά το βράδυ στα βόρεια ηπειρωτικά, καθώς η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Όσο για τη θερμοκρασία, δεν θα δούμε κάποια συγκλονιστική αλλαγή. Ο υδράργυρος θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 βαθμούς (τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 35 βαθμούς), ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί στους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Με το μελτέμι λοιπόν να κάνει τα “μαγικά” του και να κρατά μακριά τα ακραία σενάρια που δοκιμάζουν τη Γαλλία, το καλοκαιρινό μας σκηνικό συνεχίζεται χωρίς υπερβολές. Προσοχή στις μεσημεριανές μπόρες αν βρεθείτε σε ορεινά υψόμετρα, καλές βουτιές σε όσους είναι στις παραλίες και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα!

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