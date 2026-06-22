Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός άνδρας που έπεσε με ΙΧ σε αρδευτικό κανάλι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στην Ημαθία, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ΙΧ που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.
Το πτώμα του άνδρα, ο οποίος για την ώρα είναι αγνώστων στοιχείων, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Για την ανάσυρση από το ΙΧ επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Σορός άνδρα ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα το οποίο εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026
Διαβάστε επίσης:
Φωτιά σε πλοιάριο στο ναυπηγείο της Σαλαμίνας, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Πανελλαδικές – μηχανογραφικά: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τις ανάγκες της αγοράς
Κρήτη: Τι λέει ο δικηγόρος της 34χρονης που βρέθηκε νεκρή στα κρατητήρια λίγο πριν τη δίκη της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.