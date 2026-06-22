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22.06.2026 08:55

Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός άνδρας που έπεσε με ΙΧ σε αρδευτικό κανάλι

22.06.2026 08:55
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Φωτογραφία αρχείου

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στην Ημαθία, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ΙΧ που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.

Το πτώμα του άνδρα, ο οποίος για την ώρα είναι αγνώστων στοιχείων, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την ανάσυρση από το ΙΧ επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

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