Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρός άνδρας που έπεσε με ΙΧ σε αρδευτικό κανάλι

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/6) στην Ημαθία, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε αρδευτικό κανάλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε ΙΧ που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.

Το πτώμα του άνδρα, ο οποίος για την ώρα είναι αγνώστων στοιχείων, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την ανάσυρση από το ΙΧ επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός άνδρα ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα το οποίο εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

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