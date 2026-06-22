E-Prix Sanya: Τερματισμός στην πεντάδα για την DS Automobiles στην Σάνια της Κίνας

Για πρώτη φορά από το 2019, όπου η DS Automobiles είχε κερδίσει τον αγώνα στην Κίνα, οι οδηγοί του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ABB FIA Formula E βρέθηκαν ξανά στους δρόμους της Sanya. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, η πίστα Haitang Bay φιλοξένησε τον 11ο γύρο αυτής της σεζόν, με αποτέλεσμα μερικούς πολύτιμους βαθμούς για τους Maximilian Günther και Taylor Barnard.

Όπως ακριβώς συνέβαινε και πριν από επτά χρόνια, το E-Prix στη Σάνια ήταν γεμάτο δράση. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από αρκετά περιστατικά, ένα εκ των οποίων έφερε τις κόκκινες σημαίες στα μισά του αγώνα πριν από την επανεκκίνηση.

Οι δύο οδηγοί της DS PENSKE αξιοποίησαν στο έπακρο τη δεύτερη φάση του αγώνα για να ανέβουν στην κατάταξη, χάρη σε μια έξυπνη στρατηγική και εξαιρετική διαχείριση ενέργειας. Ο Maximilian Günther, 14ος στην επανεκκίνηση, χρησιμοποίησε στο έπακρο τη Λειτουργία Επίθεσής του (Attack Mode) για να πάρει τελικά την καρό σημαία στην έκτη θέση. Μια ποινή για έναν από τους αντιπάλους του σήμαινε ότι ο Γερμανός τελικά κατατάχθηκε στην πρώτη πεντάδα, έχοντας ξεκινήσει από την 19η θέση στην εκκίνηση ως αποτέλεσμα μιας άλλης ποινής.

Ο Taylor Barnard δεν είχε την ίδια επιτυχία με τον teammate του, και στερήθηκε τη λειτουργία Attack Mode για αρκετά λεπτά λόγω κίτρινης σημαίας, διαδικασία Full Course Yellow. Ο νεαρός Άγγλος τιμωρήθηκε επίσης μετά τις κατατακτήριες, αλλά κατάφερε να τερματίσει ένατος από την 15η θέση στην εκκίνηση.

Με αμφότερα τα αυτοκίνητα DS E-TENSE FE25 να καταλαμβάνουν θέσεις στη βαθμολογία, η DS Automobiles και η PENSKE AUTOSPORT υπογράμμισαν την αδιάκοπη προσπάθειά τους για κορυφαία αποτελέσματα.

Όλη η ομάδα είναι πλέον πλήρως συγκεντρωμένη στους επόμενους δύο γύρους του πρωταθλήματος, από τις 4 έως τις 5 Ιουλίου στη Σαγκάη.

Δηλώσεις

Maximilian Günther:

«Το να τερματίσουμε πέμπτοι είναι σαφώς ένα σπουδαίο αποτέλεσμα για εμάς. Αυτή η εξαιρετική συλλογή βαθμών είναι πολύ καλή για το ηθικό μας, επειδή ήταν ένα πραγματικά δύσκολο Σαββατοκύριακο. Μου έλειπε ο ρυθμός και η αυτοπεποίθηση με το αυτοκίνητο. Επιπλέον, ο αγώνας αναμενόμενα θα ήταν πάντα περίπλοκος από την 19η θέση στην εκκίνηση. Αλλά το αντισταθμίσαμε αυτό με μια άριστη στρατηγική, εξαιρετική διαχείριση ενέργειας και μερικές αποφασιστικές επιθέσεις προς το τέλος. Με λίγη περισσότερη επιτυχία θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει ακόμα καλύτερα, αλλά αυτή ήταν μια πολύ ευπρόσδεκτη επιστροφή στην πρώτη γραμμή. Μπράβο σε όλη την ομάδα!»

Taylor Barnard:

«Νιώθω λίγο απογοητευμένος που τερμάτισα ένατος, καθώς θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και να τερματίσουμε στο βάθρο. Η στρατηγική που εφάρμοσε η ομάδα ήταν πολύ καλή. Ήμασταν λίγο άτυχοι γιατί χάσαμε τέσσερα λεπτά από τη λειτουργία Attack Mode λόγω ενός Full Course Yellow. Τώρα θα επικεντρωθούμε στους επόμενους αγώνες και ελπίζουμε να βρούμε την επιτυχία που μας διέφυγε σε αυτόν τον αγώνα.»

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

148 αγώνες

4 τίτλοι πρωταθλήματος

18 νίκες

55 βάθρα

26 pole positions

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