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22.06.2026 10:52

Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

22.06.2026 10:52
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Η Dacia παρουσιάζει τη δεύτερη γενιά του Spring, του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου πόλης που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξοικείωση του ευρωπαϊκού κοινού με την ηλεκτροκίνηση.

Το νέο μοντέλο κατασκευάζεται πλέον στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία του Spring. Παράλληλα, βασίζεται στην επιτυχημένη συνταγή του προκατόχου του, ενός αυτοκινήτου που κέρδισε την εμπιστοσύνη σχεδόν 210.000 πελατών σε ολόκληρη την Ευρώπη και απέδειξε ότι η ηλεκτρική μετακίνηση μπορεί να είναι απλή και προσβάσιμη χωρίς περιττές τεχνολογικές υπερβολές.

Με το νέο Spring, η Dacia συνεχίζει να επενδύει στη φιλοσοφία της απλότητας, της πρακτικότητας και του προσιτού κόστους χρήσης, διατηρώντας τον χαρακτήρα που το έκανε δημοφιλές σε χιλιάδες οδηγούς.

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Dacia Spring: Τι ξέρουμε για το νέο crossover που βάζει υποψηφιότητα για το φθηνότερο ηλεκτρικό της αγοράς

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