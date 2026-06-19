Το Uncharted είναι «χτισμένο» πάνω στις παραδοσιακές αξίες της Subaru (photos)

Χτισμένο πάνω στις παραδοσιακές αξίες της Subaru όπως η λειτουργικότητα, η ευκολία χρήσης και οδήγησης, με τον οδηγό να βρίσκεται στο επίκεντρο του οχήματος, το Uncharted σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών.

Με διαφορετικούς συνδυασμούς μπαταριών και κινητήριων συνόλων, οι εκδόσεις του μοντέλου καλύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη έως τις ανάγκες ενός δραστήριου τρόπου ζωής. Το Subaru Uncharted είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ιαπωνία, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα E-SGP και πολλά στοιχεία από το νέο Toyota C-HR+. Όμως υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση από το συγκεκριμένο μοντέλο, καθώς διαθέτει την δική του σχεδίαση, τις δικές του αναρτήσεις, την δική του τετρακίνηση όπως γνωρίζει καλά η Subaru, ενώ έχει και αυξημένο ύψος από το έδαφος που αγγίζει τα 21,1 εκατοστά.

Το μπροστινό μέρος βγάζει μια αγριάδα, ενώ οι γραμμές είναι οριζόντιες και καθαρές. Ξεχωρίζουν οι στενόμακρες εξάδες με τα φώτα ημέρας, τα φωτιστικά σώματα, η κλειστή μάσκα που φιλοξενεί χαμηλότερα το νέο σήμα της Subaru και μια μεγάλη μάσκα που φιλοξενεί τους αεραγωγούς και τις μεγάλες εισαγωγές αέρα. Σο πλάι εντύπωση προκαλούν οι μεγάλοι τροχοί, οι τονισμένοι θόλοι, τα προστατευτικά στο κάτω μέρος του μοντέλου, προσδίδοντας έναν πιο off road χαρακτήρα και οι κρυμμένες χειρολαβές. Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στο πίσω μέρος με τα μεγάλα φωτιστικά σώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο, το μεγάλο παράθυρο στην πίσω πόρτα και έναν μεγάλο προφυλακτήρα.

Με μήκος 4.52 μ., πλάτος 1.87 μ., ύψος 1.62 μ και μεταξόνιο 2.75 μ το Uncharted υπόσχεται μεγάλους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει πολύ καλούς χώρους για μια οικογένεια και κορυφαία παθητική ασφάλεια 5 αστέρων στο Euro NCAP.

Το εσωτερικό είναι χαρούμενο και λειτουργικό με την εργονομία να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Τα πλαστικά είναι μαλακά με καλή συναρμογή, ενώ διαθέτει όμορφη σχεδιαστική φιλοσοφία. Υπάρχει μια οριζόντια πορτοκαλί ρίγα που τρέχει κατά πλάτος στο ταμπλό, μαζί με την αντίστοιχη φωτιζόμενη που συναντούμε χαμηλότερα. Στο ταμπλό δεσπόζει η μεγάλη οθόνη του συστήματος infotainment, που έχει διάσταση 14 ίντσες και γραφικά υψηλής ευκρίνειας. Στο κάτω μέρος προβάλλονται συνεχώς οι ρυθμίσεις του κλιματιστικού. Η κεντρική κονσόλα είναι φαρδιά και ψηλή και φιλοξενεί δύο θήκες κινητών τηλεφώνων με ασύρματη φόρτιση, ενώ χαμηλότερα υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος χώρος για μικρά και μεγαλύτερα αντικείμενα. Το τιμόνι είναι μικρό και σχεδόν τετράγωνο και έχει πάνω του όλα τα απαραίτητα κουμπιά για τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Ο πίνακας οργάνων είναι ψηφιακός 7 ιντσών και βρίσκεται τοποθετημένος ψηλά στο ταμπλό και αρκετά μακριά από το τιμόνι. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι 404 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φθάνει τα 1.331 λίτρα.

Ως προς τις εκδόσεις, η βασική έκδοση είναι η προσθιοκίνητη έκδοση 2E-XCITE των 167 ίππων και 268 Nm ροπής με τη μπαταρία των 57,7 kWh (54 kWh καθαρή χωρητικότητα) προσφέροντας αυτονομία 451 χιλιόμετρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,4 δευτερόλεπτα. Η προσθιοκίνητη έκδοση προσφέρεται και με ισχύ 227 ίππους (2E-XCITE+) με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 77 kWh (72 kWh καθαρή χωρητικότητα) που προσφέρει αυτονομία 592 χιλιομέτρων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 7,3 δευτερόλεπτα.

Υπάρχει και σε τετρακίνητες εκδόσεις. Η 4E-XPERIENCE έχει την μπαταρία των 77 kWh, αλλά προσθέτοντας ακόμη έναν ηλεκτροκινητήρα 119 ίππων και 169 Nm ροπής στο πίσω μέρος αυξάνει την ισχύ στους 343 ίππους. Η αυτονομία είναι 495 χιλιόμετρα και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 5 δευτερόλεπτα. Η κορυφή των εκδόσεων είναι η 4E-XPERIENCE+ η οποία διατηρεί τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με μοναδική προσθήκη την ηλιοροφή.

Στην βασική έκδοση περιλαμβάνονται 18άρες ζάντες αλουμινίου, φώτα LED με αυτόματη ρύθμιση ύψους, σύστημα infotainment με οθόνη 14″ και 6 ηχεία, ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, δύο θέσεις ασύρματης φόρτισης, κάμερα οπισθοπορείας, 8 αερόσακοι, εμπρός θερμαινόμενα καθίσματα, δύο προγράμματα οδήγησης (ECO-Normal), τριφασική σύνδεση AC 22 kW και αντλία θερμότητας και η σουίτα Subaru Safety Sense με τις δεκάδες λειτουργίες υποβοήθησης του οδηγού.

Το μοντέλο αν έχει τα κατάλληλα ελαστικά δεν σταματάει πουθενά, ακόμη και αν πρόκειται για την προσθιοκίνητη έκδοση. Το γεγονός που έχει σε κάθε τροχό ανεξάρτητη ανάρτηση σημαίνει ότι ανεβάζει κατακόρυφα την ποιότητα κύλισης και τη δυναμική οδήγηση. Είναι ένα αυτοκίνητο που φέρει τις αξίες της Subaru και έχει κατασκευαστεί για να προσφέρει οδηγική απόλαυση κάθε στιγμή και σε κάθε διαδρομή. Η βασική προσθιοκίνητη έκδοση με την μικρή μπαταρία ξεκινάει από τα 37.360 ευρώ, χωρίς την κρατική επιδότηση.

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