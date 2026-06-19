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19.06.2026 10:47

Σάκης Aρναούτογλου: Τον πλέον γηρασμένο στόλο αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη έχει η Ελλάδα

19.06.2026 10:47
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Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, κατά τη συζήτηση για τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό σχετικά με τις απαιτήσεις κυκλικότητας στον σχεδιασμό των οχημάτων και τη διαχείρισή τους στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ο κ. Αρναούτογλου ανέδειξε το ιδιαίτερα οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η οποία διαθέτει σήμερα τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μέση ηλικία 18 ετών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και 23 ετών για τα φορτηγά.

«Αυτό δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα. Είναι ζήτημα οδικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας, κόστους για τους επαγγελματίες και ποιότητας ζωής για τους πολίτες», τόνισε στην παρέμβασή του.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίσει πλήρη ιχνηλασιμότητα των οχημάτων, να αντιμετωπίσει την παράνομη διάλυση και εξαγωγή τους, να ενισχύσει τα αδειοδοτημένα κέντρα επεξεργασίας και να επιβάλει ουσιαστική ευθύνη στους κατασκευαστές για τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η πράσινη και κυκλική μετάβαση δεν μπορεί να εξελιχθεί σε ακόμη μία οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες που αδυνατούν να αντικαταστήσουν τα παλιά τους οχήματα.

«Δεν μπορεί να ζητάμε από έναν αγρότη, έναν επαγγελματία της περιφέρειας ή έναν κάτοικο νησιωτικής περιοχής να επωμιστεί μόνος του το κόστος της μετάβασης. Η κυκλική οικονομία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να δημιουργεί νέες ανισότητες», σημείωσε.

Σε δήλωσή του μετά τη συζήτηση, ο Σάκης Αρναούτογλου ανέφερε:

«Η Ελλάδα πληρώνει σήμερα το τίμημα πολλών ετών έλλειψης σχεδιασμού και ουσιαστικών κινήτρων για την ανανέωση του στόλου.

Το αποτέλεσμα είναι περισσότερη ρύπανση, μεγαλύτερο κόστος συντήρησης, αυξημένοι κίνδυνοι στους δρόμους και χαμηλότερη ανταγωνιστικότητα για χιλιάδες επαγγελματίες.

Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή πολιτική που θα προωθεί την κυκλικότητα, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, αλλά ταυτόχρονα θα στηρίζει τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η πράσινη μετάβαση θα πετύχει μόνο αν είναι και κοινωνικά δίκαιη»

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