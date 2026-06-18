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18.06.2026 20:30

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του (photos)

18.06.2026 20:30
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Λίγες ημέρες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα στις 23 Ιουνίου, το νέο Skoda Peaq ολοκληρώνει ένα από τα πιο απαιτητικά προγράμματα εξέλιξης στην ιστορία της μάρκας.

Η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda δοκιμάστηκε σε ειδικά εργαστήρια και πραγματικές συνθήκες μεγάλης κλίμακας, με τα πρωτότυπα οχήματα να καλύπτουν συνολικά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε τρεις ηπείρους.

Από τις υψηλές θερμοκρασίες της ερήμου της Αριζόνα έως τις παγωμένες περιοχές 200 χιλιόμετρα βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, το Peaq εκτέθηκε και εξελίχθηκε σε περιβάλλοντα που δοκιμάζουν κάθε μηχανικό, ηλεκτρικό και σχεδιαστικό στοιχείο ενός αυτοκινήτου.

Στόχος των μηχανικών της εταιρείας ήταν να επιβεβαιώσουν ότι η νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της μάρκας μπορεί να ανταποκριθεί με αξιοπιστία, σταθερότητα και άνεση ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

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