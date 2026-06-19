Η πιο δημοφιλής B-SUV επιλογή: Κοστίζει 16.900 ευρώ με παράδοση σε 48 ώρες

Σε μια αγορά όπου ο χρόνος παράδοσης παραμένει συχνά εξίσου σημαντικός με την τιμή αγοράς, μια προσιτή πρόταση με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση διαθεσιμότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το νέο Citroen C3 βρίσκεται πλέον άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, στην πιο δημοφιλή του έκδοση, με βενζινοκινητήρα Turbo 100 ίππων και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση προσφέρεται μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της Citroen στην Ελλάδα, με δυνατότητα ταξινόμησης και παράδοσης σε μόλις 48 ώρες, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους θέλουν να αποκτήσουν άμεσα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις.

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