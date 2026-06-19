search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 10:43

Η πιο δημοφιλής B-SUV επιλογή: Κοστίζει 16.900 ευρώ με παράδοση σε 48 ώρες

19.06.2026 10:43
citroen_C3_009

Σε μια αγορά όπου ο χρόνος παράδοσης παραμένει συχνά εξίσου σημαντικός με την τιμή αγοράς, μια προσιτή πρόταση με SUV χαρακτήρα, σύγχρονο εξοπλισμό και άμεση διαθεσιμότητα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Το νέο Citroen C3 βρίσκεται πλέον άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, στην πιο δημοφιλή του έκδοση, με βενζινοκινητήρα Turbo 100 ίππων και μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση προσφέρεται μέσω του επίσημου δικτύου διανομέων της Citroen στην Ελλάδα, με δυνατότητα ταξινόμησης και παράδοσης σε μόλις 48 ώρες, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για όσους θέλουν να αποκτήσουν άμεσα ένα καινούργιο αυτοκίνητο, χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Chery Park: Πού θα δεις από κοντά το Super Hybrid SUV των 224 ίππων και 25.990 ευρώ

Ο όμιλος Volkswagen θα καταργήσει 50.000 θέσεις εργασίας ως το 2030

Το νέο Skoda Peaq δοκιμάστηκε σε ακραίες συνθήκες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

PYROSVESTIKI307
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Ηλεία, Κιλκίς και Εύβοια – Συνολικά 103 το 2026

giatros-asthenis-new
ΥΓΕΙΑ

Ενδοσκοπική Επέμβαση Βουβωνοκήλης με την Πρωτοπόρο Μέθοδο TEP

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 12:01
nea-odos-logo-new
ADVERTORIAL

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

aigoprovata_new_123
ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά των αιγοπροβάτων: Ανησυχία για τη νέα εστία στη Ζαχάρω – Σε λειτουργία σταθμός απολύμανσης

bbc
MEDIA

Δημόσια ΜΜΕ: Τι λέει η παγκόσμια κοινή γνώμη για τις ειδήσεις τους, η επίδραση στη ζωή και την κοινωνία

1 / 3