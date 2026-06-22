Zeekr 7GT: Το ηλεκτρικό premium GT των 646 ίππων ήρθε Ελλάδα με τιμή από 46.990 ευρώ

Το Zeekr 7GT έρχεται να πατήσει σε μια πιο συναισθηματική περιοχή της αγοράς, συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός σύγχρονου ηλεκτρικού με την εικόνα, την τεχνολογία και τις επιδόσεις ενός πραγματικού GT.

Το νέο μοντέλο της Zeekr έχει εξελιχθεί με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς σχεδιάστηκε και εξελίχθηκε στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα ηλεκτρικό fastback, αλλά για ένα αυτοκίνητο που θέλει να σταθεί απέναντι σε καθιερωμένες premium προτάσεις, δίνοντας έμφαση στη σχεδίαση, την ποιότητα κατασκευής, την αυτονομία και την οδηγική εμπειρία.

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