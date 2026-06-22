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22.06.2026 09:46

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που έτρεχε με 195 χλμ/ώρα στην Ε.Ο. Μουδανιών

22.06.2026 09:46
xeiropedes

Στα χέρια των αστυνομικών της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έπεσε τα ξημερώματα ένας 19χρονος οδηγός, ο οποίος μετέτρεψε την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών σε… πίστα ταχύτητας.

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το όριο

Το όχημα του νεαρού καταγράφηκε από τα ειδικά ραντάρ να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 195 χλμ/ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του οδικού δικτύου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 90 χλμ/ώρα.

Αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 19χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και πλέον οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.

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