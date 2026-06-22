Στα χέρια των αστυνομικών της Τροχαίας Θεσσαλονίκης έπεσε τα ξημερώματα ένας 19χρονος οδηγός, ο οποίος μετέτρεψε την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών σε… πίστα ταχύτητας.

Με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το όριο

Το όχημα του νεαρού καταγράφηκε από τα ειδικά ραντάρ να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 195 χλμ/ώρα. Το περιστατικό σημειώθηκε σε τμήμα του οδικού δικτύου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι μόλις 90 χλμ/ώρα.

Αντιμέτωπος με τον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση

Οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του 19χρονου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και πλέον οδηγείται ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής.

Διαβάστε επίσης:

Αφίδνες: Μεθυσμένος οδηγός έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με πολυτελές αυτοκίνητο – Συνελήφθη μετά από καταδίωξη

«Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο»: Το ελληνικό σημείωμα οδηγού που άφησε εποχή

Το Uncharted είναι «χτισμένο» πάνω στις παραδοσιακές αξίες της Subaru (photos)