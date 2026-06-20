«Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο»: Το ελληνικό σημείωμα οδηγού που άφησε εποχή

Το 2015, ένας οδηγός βρήκε έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο να σχολιάσει την κατάσταση ενός χαλασμένου φαναριού, αφήνοντας ένα σημείωμα που μέχρι σήμερα επανεμφανίζεται στα social media και προκαλεί χαμόγελα.

Τα προβλήματα στους φωτεινούς σηματοδότες δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Καμένες λάμπες, βλάβες και ελλιπής συντήρηση μπορούν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους οδηγούς όσο και τους πεζούς.

Όταν ένας σηματοδότης δεν λειτουργεί σωστά, η σύγχυση στις διασταυρώσεις είναι αναπόφευκτη. Η ευθύνη για την άμεση αποκατάσταση τέτοιων βλαβών ανήκει στις αρμόδιες αρχές, ωστόσο οι καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στην Ελλάδα αποτελούν μόνιμη πηγή εκνευρισμού για τους πολίτες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ένας οδηγός αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Βλέποντας ότι σε ένα φανάρι το πράσινο φως δεν άναβε ποτέ, κόλλησε ένα χειρόγραφο μήνυμα που έμελλε να γίνει viral.

«Αν δεν ανάβει το κόκκινο, τότε είναι πράσινο», έγραφε το σημείωμα, δίνοντας με χιουμοριστικό τρόπο μια «λύση» στους οδηγούς που περίμεναν μάταια να αλλάξει ο σηματοδότης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παρότι έχουν περάσει χρόνια από τότε, η ιστορία εξακολουθεί να θεωρείται επίκαιρη, καθώς οι δυσλειτουργίες σε φανάρια παραμένουν ένα συχνό πρόβλημα στο ελληνικό οδικό δίκτυο.

Διαβάστε επίσης:

Το Uncharted είναι «χτισμένο» πάνω στις παραδοσιακές αξίες της Subaru (photos)

Σάκης Aρναούτογλου: Τον πλέον γηρασμένο στόλο αυτοκινήτων σε όλη την Ευρώπη έχει η Ελλάδα

Η πιο δημοφιλής B-SUV επιλογή: Κοστίζει 16.900 ευρώ με παράδοση σε 48 ώρες

