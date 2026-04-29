Μητρώο επιδομάτων: Πώς θα λειτουργεί στην πράξη και οι σκιές πίσω από το νέο σύστημα ελέγχου

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, ένα έργο που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται, ελέγχονται και τελικά κατανέμονται τα κοινωνικά επιδόματα στη χώρα. Το οικονομικό επιτελείο επιταχύνει τις διαδικασίες, επιδιώκοντας να δημιουργήσει ένα ενιαίο και διαφανές σύστημα, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να έχει αναλάβει την τεχνική και διαχειριστική υλοποίηση της πλατφόρμας.

Στον πυρήνα του νέου μηχανισμού βρίσκεται η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού προφίλ για κάθε πολίτη. Σε αυτό θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις παροχές που λαμβάνει, ανεξαρτήτως φορέα ή τύπου ενίσχυσης. Από τα επιδόματα παιδιού και στέγασης μέχρι τις ενισχύσεις για θέρμανση, ανεργία ή αναπηρία, το σύνολο των δεδομένων θα είναι άμεσα διαθέσιμο για διασταυρώσεις και ελέγχους.

Η φιλοσοφία του Μητρώου βασίζεται στην ανάγκη για καλύτερη στόχευση των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες υπερβαίνουν τα 13 δισ. ευρώ ετησίως. Μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων, το κράτος επιδιώκει να αποκτήσει σαφή εικόνα για το ποιος λαμβάνει τι και σε ποιο ύψος, περιορίζοντας φαινόμενα καταχρήσεων ή αλληλοεπικαλύψεων. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί η δυνατότητα σχεδιασμού πολιτικών που ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Για τους δικαιούχους, η εφαρμογή του νέου συστήματος συνεπάγεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχου. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία θα συνδέονται άμεσα με τις παροχές, επιτρέποντας τον ταχύτερο εντοπισμό περιπτώσεων όπου επιδόματα καταβάλλονται χωρίς να πληρούνται τα προβλεπόμενα κριτήρια. Ταυτόχρονα, αναμένεται να περιοριστούν περιπτώσεις πολλαπλών ενισχύσεων που οδηγούν σε ανισότητες μεταξύ των πολιτών.

Ωστόσο, το εγχείρημα δεν είναι χωρίς προκλήσεις. Η συγκέντρωση τόσο μεγάλου όγκου προσωπικών δεδομένων εγείρει ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας και ασφάλειας των πληροφοριών. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των διασταυρώσεων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ακρίβεια και την επικαιροποίηση των στοιχείων που θα καταχωρούνται στο σύστημα. Τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε άδικη διακοπή παροχών για δικαιούχους.

Δεν λείπουν, επίσης, οι επιφυλάξεις για τον τελικό προσανατολισμό του Μητρώου. Αν και η κυβέρνηση το παρουσιάζει ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, ορισμένοι εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να λειτουργήσει κυρίως ως μηχανισμός περιορισμού δαπανών, με αυστηρότερα φίλτρα και αποκλεισμούς. Η ισορροπία ανάμεσα στον έλεγχο και την ουσιαστική στήριξη των ευάλωτων ομάδων θα αποτελέσει κρίσιμο τεστ για την επιτυχία του.

Καθοριστικός για την εξέλιξη του έργου είναι ο ρόλος της Ειδικής Ομάδας Εργασίας που έχει συγκροτηθεί στο υπουργείο. Η ομάδα καλείται να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης, να εντοπίζει προβλήματα και να εισηγείται τις απαραίτητες παρεμβάσεις, τόσο σε τεχνικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο. Παράλληλα, θα συμβάλει στη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, διασφαλίζοντας ότι το σύστημα θα λειτουργήσει συντονισμένα και αποτελεσματικά.

Το στοίχημα, τελικά, είναι αν το νέο Μητρώο θα καταφέρει να αποδώσει ένα πιο δίκαιο και στοχευμένο σύστημα παροχών ή αν θα αναδείξει νέες δυσλειτουργίες. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του αναμένεται να επηρεάσει άμεσα χιλιάδες πολίτες, καθιστώντας το ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της κοινωνικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια.

