Ο πόλεμος «θολώνει» το αφήγημα: μικρή αλλά επίμονη υστέρηση εσόδων παρά τη βελτίωση Μαρτίου

Μπορεί η εικόνα του κρατικού προϋπολογισμού να εμφανίζεται βελτιωμένη τον Μάρτιο, όμως κάτω από την επιφάνεια το αφήγημα της σταθερής υπεραπόδοσης αρχίζει να… ξεθωριάζει. Και αυτό γιατί, για ακόμη έναν μήνα, καταγράφεται υστέρηση – έστω και περιορισμένη – στα πραγματικά φορολογικά έσοδα, την ώρα που η διεθνής συγκυρία και ειδικά η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει ήδη τις αντοχές της οικονομίας.

Η κυβέρνηση επιμένει να προβάλλει το ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα του πρώτου τριμήνου του 2026, το οποίο διαμορφώθηκε στα 4,37 δισ. ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από τον στόχο. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Αν αφαιρεθούν οι έκτακτες εισροές – όπως τα 306 εκατ. ευρώ από την Εγνατία Οδό και τα 135 εκατ. ευρώ από την άδεια καζίνο στο Ελληνικό – προκύπτει καθαρή υστέρηση 133 εκατ. ευρώ ή 0,8% έναντι του στόχου.

Μικρή απόκλιση; Ίσως. Όμως πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη ένδειξη ότι τα φορολογικά έσοδα δεν κινούνται με την άνεση που θα ήθελε το οικονομικό επιτελείο. Και αυτό έχει τη σημασία του, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι εξωγενείς πιέσεις αυξάνονται.

Η γεωπολιτική κρίση και η άνοδος των τιμών ενέργειας αρχίζουν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η κάμψη στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης κατά 143 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο είναι ενδεικτική. Παρά τη μερική ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, το αρχικό «φρένο» στην κατανάλωση δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Αντίστοιχα, και στους φόρους εισοδήματος καταγράφονται ρωγμές. Παρά την καλύτερη πορεία του φόρου φυσικών προσώπων, η υστέρηση στους φόρους νομικών προσώπων και στους λοιπούς φόρους εισοδήματος κρατά το συνολικό αποτέλεσμα σε αρνητικό έδαφος. Πρόκειται για ένα ακόμη σημάδι ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν κινείται με τους ρυθμούς που είχαν ενσωματωθεί στους στόχους.

Ο Μάρτιος πράγματι λειτούργησε ως μήνας «ανάκτησης εδάφους». Τα φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά σχεδόν 10%, με τον ΦΠΑ, τους ΕΦΚ και τους φόρους εισοδήματος να εμφανίζουν καλύτερη εικόνα. Όμως και εδώ, η εικόνα δεν είναι απολύτως καθαρή. Μέρος της υπέρβασης οφείλεται σε συγκυριακές εισροές, ενώ η δυναμική της κατανάλωσης παραμένει εύθραυστη.

Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, είναι αν αυτή η βελτίωση έχει βάθος ή αν πρόκειται για μια προσωρινή ανάσα μέσα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης αβεβαιότητας. Και εδώ ακριβώς μπαίνει ο παράγοντας «πόλεμος». Η άνοδος των τιμών καυσίμων, η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα και η επιφυλακτικότητα των επιχειρήσεων συνθέτουν ένα σκηνικό που δεν ευνοεί τις δημοσιονομικές υπεραποδόσεις.

Την ίδια ώρα, το θετικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συγκράτηση των δαπανών. Οι μειωμένες πληρωμές – είτε λόγω ετεροχρονισμού είτε λόγω καθυστερήσεων σε επενδυτικά και εξοπλιστικά προγράμματα – λειτούργησαν ως «μαξιλάρι». Όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι το αφήγημα της άνετης εκτέλεσης του προϋπολογισμού αρχίζει να δοκιμάζεται. Όχι δραματικά, αλλά σταθερά. Και όσο η διεθνής αστάθεια παραμένει, τόσο οι μικρές αυτές αποκλίσεις μπορεί να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία.

Σε τελική ανάλυση, το ζήτημα δεν είναι αν υπάρχει ακόμη δημοσιονομικός χώρος. Είναι πόσο ανθεκτικός είναι απέναντι σε μια κρίση που δεν ελέγχεται εσωτερικά. Και τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η «ψαλίδα» μπορεί να κλείνει λογιστικά, αλλά η πραγματική εικόνα αρχίζει να θολώνει.

Διαβάστε επίσης:

