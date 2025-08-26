Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου

Τρίτη 26 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός

Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι

☀ Ανατολή ήλιου: 06:50 – Δύση ήλιου: 20:03

🌒 Σελήνη 3 ημερών

