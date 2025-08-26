Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρίτη 26 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο ειναι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας.
Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:
☀ Ανατολή ήλιου: 06:50 – Δύση ήλιου: 20:03
🌒 Σελήνη 3 ημερών
