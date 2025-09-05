search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 22:58

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

05.09.2025 22:58
nosokomeio elpis

Με τον καλύτερο τρόπο έληξε το περιστατικό με τον άνδρα που απειλούσε να πηδήξει στο κενό από το περβάζι του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ», αφού τελικά πείστηκε να κατέβει και μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου, όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, περίπου στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής ένας αλλοδαπός άνδρας ανέβηκε στο 3ο όροφο του νοσοκομείου και απειλούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας στο κενό. 

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και ειδικός διαπραγμετευτής. Παράλληλα, στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέλφια για ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα – Κρατούνται μέχρι την απολογία τους για εκβιασμούς και εκκλησιαστική περιουσία

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Θέμα της συνόδου αν θα είμαι υποψήφιος για την Μητρόπολη, όχι του Τραμπ και του Καμμένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ellas leykorwsia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πεντάστερη πρεμιέρα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, 5-1 τη Λευκοροσία (Videos)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στον Κολωνό, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Διατηρεί στο BBB την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, με σταθερό το Outlook

Robert Kennedy Jr trump
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνδέει τον αυτισμό με τη χρήση Tylenol στην εγκυμοσύνη και τις ανεπάρκειες φυλλικού οξέος

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άδικο» το πρόστιμο της ΕΕ στην Google και απειλεί με τιμωρητικούς δασμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:37
ellas leykorwsia
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πεντάστερη πρεμιέρα της Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, 5-1 τη Λευκοροσία (Videos)

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε στον Κολωνό, δίπλα σε κάδο σκουπιδιών

DBRS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

DBRS: Διατηρεί στο BBB την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, με σταθερό το Outlook

1 / 3