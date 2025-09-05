Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά

Στην προσωπικότητα του 17χρονου που κατηγορείται για αρπαγή μωρών από Ρομά και που συνελήφθη την Πέμπτη, αφού αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε για μήνες τον ελεγκτή σε ΜΜΜ, αναφέρεται ρεπορτάζ του Mega.

Το οικογενειακό του περιβάλλον υποστηρίζει ότι το παιδί έχει διαγνωσμένο πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης – «νευροαναπτυξιακή διαταραχή», όπως αποκαλύφθηκε στο Live News του Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδί μιας μέσης οικογένειας, χωρίς οικονομικά προβλήματα που ζει στα νότια προάστια. Μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο, με καλές επιδόσεις. Οι περισσότεροι από το περιβάλλον του αν ένιωσαν έκπληξη όταν έμαθαν ότι παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία και μάλιστα εισέπραττε και πρόστιμα, τώρα που συνελήφθη για τις δύο αρπαγές των μωρών, αρνούνται να το πιστέψουν.



Ο 17χρονος, αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματική κατηγορία για αρπαγή κατά συρροή και οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.



Πάντως, όταν είχε συλληφθεί ως «ελεγκτής» η υπόθεση είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, με πολλούς να σημειώνουν ότι με τον τρόπο του, ο νεαρός είχε επισημάνει ένα πρόβλημα και το είχε εκμεταλλευτεί, αυτό των τζαμπατζήδων στα μέσα μεταφοράς.

Το επιχείρημά του, αυτή τη φορά ήταν ότι άρπαζε τα μωρά γιατί οι γονείς Rομά κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους.

Όπως φέρεται να είπε ένας επιπλέον λόγος που «δεν χωνεύει τους Ρομά» είναι ότι «όταν ήταν ελεγκτής, τον είχαν φτύσει».

Μια ακόμη ταυτότητα που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, πάντως, ήταν όταν είχε εμφανισθεί σε τηλεοπτική εκπομπή ως «θύμα» καθηγητή.

