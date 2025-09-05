search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 22:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 21:02

Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά

05.09.2025 21:02
17xronos katigoroymenos roma – new

Στην προσωπικότητα του 17χρονου που κατηγορείται για αρπαγή μωρών από Ρομά και που συνελήφθη την Πέμπτη, αφού αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε για μήνες τον ελεγκτή σε ΜΜΜ, αναφέρεται ρεπορτάζ του Mega.

Το οικογενειακό του περιβάλλον υποστηρίζει ότι το παιδί έχει διαγνωσμένο πρόβλημα ψυχιατρικής φύσης – «νευροαναπτυξιακή διαταραχή», όπως αποκαλύφθηκε στο Live News του Mega. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για παιδί μιας μέσης οικογένειας, χωρίς οικονομικά προβλήματα που ζει στα νότια προάστια. Μαθητής σε ιδιωτικό σχολείο, με καλές επιδόσεις.  Οι περισσότεροι από το περιβάλλον του αν ένιωσαν έκπληξη όταν έμαθαν ότι παρίστανε τον ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορεία και μάλιστα εισέπραττε και πρόστιμα, τώρα που συνελήφθη για τις δύο αρπαγές  των μωρών, αρνούνται να το πιστέψουν. 


Ο 17χρονος, αντιμετωπίζει πλέον κακουργηματική κατηγορία για αρπαγή κατά συρροή και οδηγήθηκε ήδη ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. 

Πάντως, όταν είχε συλληφθεί ως «ελεγκτής» η υπόθεση είχε σχολιαστεί ποικιλοτρόπως, με πολλούς να σημειώνουν ότι με τον τρόπο του, ο νεαρός είχε επισημάνει ένα πρόβλημα και το είχε εκμεταλλευτεί, αυτό των τζαμπατζήδων στα μέσα μεταφοράς.

Το επιχείρημά του, αυτή τη φορά ήταν ότι άρπαζε τα μωρά γιατί οι γονείς Rομά κακομεταχειρίζονται τα παιδιά τους.

Όπως φέρεται να είπε ένας επιπλέον λόγος που «δεν χωνεύει τους Ρομά» είναι ότι «όταν ήταν ελεγκτής, τον είχαν φτύσει». 

Μια ακόμη ταυτότητα που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, πάντως, ήταν όταν είχε εμφανισθεί σε τηλεοπτική εκπομπή ως «θύμα» καθηγητή.

Διαβάστε επίσης:

Μαφία της Κρήτης: Ελεύθερα τα δύο αδέλφια για ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα – Κρατούνται μέχρι την απολογία τους για εκβιασμούς και εκκλησιαστική περιουσία

Ξάνθη: «Δεν με άφηνε να βγω, μου πετούσε πράγματα, έχω κακοποιηθεί» – Η μαρτυρία της 79χρονης Σουηδέζας για τον 30χρονο που την αιχμαλώτισε

Μαφία της Κρήτης: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν, τρία αφέθηκαν ελεύθερα με όρους – Συνεχίζονται οι απολογίες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Julia Garner
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

livanos xezbolax – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «χαιρετίζει» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που παραμένει απόρρητο

kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεύτερες σκέψεις» στο Βέλγιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Η κατάσχεσή τους θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ»

spot pame tasos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυτό είναι το σατιρικό σποτ του ΠΑΜΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο

ethniki_0209_1920-1080_2_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Για καλό ή για κακό η πρόβλεψη Μητσοτάκη για την Ελλάδα στο ευρωμπάσκετ;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 22:38
Julia Garner
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Επιβεβαιώνει η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα σε νέα ταινία

livanos xezbolax – new
ΚΟΣΜΟΣ

Η κυβέρνηση του Λιβάνου «χαιρετίζει» το σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, που παραμένει απόρρητο

kommision-new
ΚΟΣΜΟΣ

«Δεύτερες σκέψεις» στο Βέλγιο για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία: «Η κατάσχεσή τους θα έπληττε τα χρηματιστήρια και το ευρώ»

1 / 3