search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:27
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025 22:49

Στους δρόμους οι ένστολοι με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα – Παρόντες οι γονείς του Λυγγερίδη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

05.09.2025 22:49
enstoloi

Πανελλαδική διαμαρτυρία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, ενόψει των αυριανών εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων ζητούν, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές καθώς και ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου τους.

Οι ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και στρατιωτικοί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λευκού Πύργου και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία που κατέληξε στο Διοικητήριο.

Το «παρών έδωσαν» οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Διαβάστε επίσης:

Ποιος είναι ο 17χρονος που άρπαζε μωρά από τους Ρομά

Μαφία της Κρήτης: Πέντε άτομα προφυλακίστηκαν, τρία αφέθηκαν ελεύθερα με όρους – Συνεχίζονται οι απολογίες

Ξάνθη: «Δεν με άφηνε να βγω, μου πετούσε πράγματα, έχω κακοποιηθεί» – Η μαρτυρία της 79χρονης Σουηδέζας για τον 30χρονο που την αιχμαλώτισε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Robert Kennedy Jr trump
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνδέει τον αυτισμό με τη χρήση Tylenol στην εγκυμοσύνη και τις ανεπάρκειες φυλλικού οξέος

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άδικο» το πρόστιμο της ΕΕ στην Google και απειλεί με τιμωρητικούς δασμούς

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

nosokomeio elpis
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέβηκε ο άνδρας που απειλούσε να πέσει από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «ΕΛΠΙΣ»

enstoloi
ΕΛΛΑΔΑ

Στους δρόμους οι ένστολοι με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα – Παρόντες οι γονείς του Λυγγερίδη και η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

ursula aircraft
ΚΟΣΜΟΣ

Όπισθεν ολοταχώς η Βουλγαρία μετά τον ισχυρισμό ότι η Μόσχα μπλόκαρε το GPS του αεροπλάνου της φον ντερ Λάιεν

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ - ταυτότητα»

vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

8bae6016d4e4f96bc52c66004803e5d2
MEDIA

Έρχεται στον ΑΝΤ1 το Καλημέρα Ελλάδα - Η επίσημη ανακοίνωση - Το νέο δίδυμο στη μετά Γιώργου Παπαδάκη εποχή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.09.2025 23:26
Robert Kennedy Jr trump
ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνδέει τον αυτισμό με τη χρήση Tylenol στην εγκυμοσύνη και τις ανεπάρκειες φυλλικού οξέος

trump 112- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «άδικο» το πρόστιμο της ΕΕ στην Google και απειλεί με τιμωρητικούς δασμούς

agio oros pyrosvestiki 998- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

1 / 3