Αγία Παρασκευή: Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα – Παρέλαβε άτομα το ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε, το πρωί του Σαββάτου (6/9), στην Αγία Παρασκευή, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα στέλνοντας στο σημείο ισχυρές δυνάμεις.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση των πυροσβεστικών Αρχών, στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα διαμερίσματα.
Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο. Παρ’ όλα αυτά, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα.
