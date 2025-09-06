Αγία Παρασκευή: Ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα – Παρέλαβε άτομα το ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε, το πρωί του Σαββάτου (6/9), στην Αγία Παρασκευή, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Δερβενακίων. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα στέλνοντας στο σημείο ισχυρές δυνάμεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση των πυροσβεστικών Αρχών, στην επιχείρηση συμμετέχουν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενα διαμερίσματα.

Όπως ανέφερε η Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο. Παρ’ όλα αυτά, στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε προληπτικά κάποια άτομα.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΘ: Τα μέτρα της αστυνομίας, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΑΔΕ: Παγίδευσε… γνωστό trapper, ο οποίος αγόρασε πολυτελή αυτοκίνητα και ρολόγια μέσω μη κερδοσκοπικής

Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής