Απαλλαγές ΕΝΦΙΑ και αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, περιορισμένο όφελος για μεγάλα τμήματα των νοικοκυριών

Στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα φορολογικό πακέτο που επικεντρώνεται σε περιορισμένης εμβέλειας μέτρα με στόχο να δημιουργήσει εντύπωση ανακούφισης των φορολογουμένων. Το κεντρικό μέτρο αφορά την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία όσων κατοικούν μόνιμα σε παραμεθόριες περιοχές με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους. Η ρύθμιση καλύπτει χωριά και οικισμούς κοντά στα σύνορα σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, παραμεθόριες θεωρούνται επίσης οι κοινότητες που βρίσκονται σε απόσταση έως 20 χιλιομέτρων από τα χερσαία σύνορα.

Το δημοσιονομικό αποτύπωμα της παρέμβασης είναι περιορισμένο, καθώς στις περιοχές αυτές οι αντικειμενικές αξίες είναι χαμηλές και ο φόρος που καταβάλλεται μικρός. Η κυβέρνηση συνδέει την απαλλαγή με την ανάγκη ενίσχυσης περιοχών που αντιμετωπίζουν δημογραφικές πιέσεις, συνεχίζοντας τη λογική παρεμβάσεων που εφαρμόζεται ήδη από το 2020, όταν εξαιρέθηκαν πλήρως από τον ΕΝΦΙΑ 26 μικρά νησιά έως 1.200 κατοίκων. Παράλληλα, διατηρείται η έκπτωση 20% για τα ακίνητα που είναι ασφαλισμένα έναντι φυσικών καταστροφών. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τέτοιες στοχευμένες παρεμβάσεις επηρεάζουν ουσιαστικά τον συνολικό φόρο που πληρώνουν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής και ακρίβειας.

Συμπληρωματικά, από τα εισοδήματα του 2026 θα εφαρμοστεί νέα φορολογική κλίμακα, με στόχο να ελαφρυνθούν οικογένειες με παιδιά, ενώ στη φορολογία εισοδημάτων από ενοίκια εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής. Η αλλαγή αυτή στοχεύει σε περιορισμένη ελάφρυνση για τα μεσαία εισοδήματα που μέχρι σήμερα βαρύνονται από τη μεταβατική διαφορά μεταξύ των χαμηλών και υψηλών συντελεστών. Παρά την προβολή του κυβερνητικού επιχειρήματος ότι οι παρεμβάσεις αφορούν όλους τους φορολογούμενους και ότι θα υπάρξει ειδική μέριμνα για περιοχές και κοινωνικές ομάδες με αυξημένες ανάγκες, στην πράξη τα μέτρα καλύπτουν περιορισμένο αριθμό πολιτών και δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα της φορολογίας για την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Η εικόνα που δίνεται από την κυβέρνηση είναι ότι η ΔΕΘ αποτελεί πλατφόρμα για να εμφανιστεί συνεπής στις δεσμεύσεις της για μείωση φόρων. Παράλληλα, επιχειρείται να δοθεί η αίσθηση ανακούφισης, χωρίς να τίθεται σε ουσιαστική συζήτηση το συνολικό βάρος των φόρων στα νοικοκυριά, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου η φορολογική επιβάρυνση παραμένει υψηλή. Ο συνδυασμός περιορισμένων απαλλαγών, αλλαγών στη φορολογική κλίμακα και ενδιάμεσου συντελεστή στα ενοίκια δίνει ορισμένη ανακούφιση, αλλά δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκαλεί η επίμονη ακρίβεια σε ενέργεια, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Οι οικονομικοί αναλυτές παρατηρούν ότι η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ σε παραμεθόριες περιοχές έχει μικρή δημοσιονομική επίδραση και αφορά σχετικά περιορισμένο αριθμό νοικοκυριών. Το πραγματικό όφελος για τους κατοίκους των ακριτικών ζωνών κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα σε ευρώ, ενώ για τις οικογένειες στα αστικά κέντρα η ελάφρυνση από τη νέα κλίμακα και τον ενδιάμεσο συντελεστή είναι επίσης περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό φορολογικό τους βάρος. Με άλλα λόγια, τα μέτρα έχουν χαρακτήρα επικοινωνιακό, και η ουσιαστική ανακούφιση της μεσαίας τάξης παραμένει ζητούμενο.

Το πακέτο της ΔΕΘ αποτυπώνει τη στρατηγική της κυβέρνησης να δίνει έμφαση σε στοχευμένες παρεμβάσεις με περιορισμένο κόστος για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, στέλνει το μήνυμα ότι η πολιτική φορολογικής ελάφρυνσης συνδέεται με κοινωνικές ανάγκες και περιοχές με προβλήματα δημογραφίας. Στην πράξη, όμως, τα μέτρα δεν καλύπτουν την πλειονότητα των πολιτών και δεν αλλάζουν τη συνολική εικόνα των φόρων, αφήνοντας περιθώριο για κριτική σχετικά με τον χαρακτήρα των εξαγγελιών ως επικοινωνιακό εργαλείο παρά ως ουσιαστική παρέμβαση στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

