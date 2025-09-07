Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι δύο από τους οκτώ Έλληνες που τραυματίστηκαν στο Κιλιμάντζαρο

Επέστρεψαν σήμερα, Σάββατο, στην Ελλάδα, οι δύο από τους 8 τραυματίες του τροχαίου στο Κιλιμάντζαρο.

Επί 3 εβδομάδες νοσηλεύονταν στο Ναϊρόμπι μετά από σοβαρό τροχαίο στις διακοπές τους και οι δύο επέστρεψαν στην Ελλάδα όπου θα τους παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του ΚΑΤ.

στην Κένυα, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχαν, κατά τη διάρκεια ταξιδιού αναψυχής στην Αφρική, που δυστυχώς μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Οπως έγινε γνωστό, οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Ελλάδα, με τον έναν να έχει συντριπτικά κατάγματα στη λεκάνη και ρήξη σπλήνας, ενώ κινδύνεψε να πεθάνει από εσωτερική αιμορραγία.

Ο δεύτερος τραυματίας έχει συντριπτικά κατάγματα στο πόδι και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο.

