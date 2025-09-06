Επεισόδια στα Εξάρχεια – Στήθηκαν οδοφράγματα στην Στουρνάρη

Ένταση επικρατεί στα Εξάρχεια μεταξύ δυνάμεων της αστυνομίας και κουκουλοφόρων.

Μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, επικράτησε ένταση με ρίψεις μολότοφ και χημικών, για να συνεχιστούν τα επεισόδια στις γειτονιές των Εξαρχείων.

Εκεί κουκουλοφόροι έχουν στήσει οδοφράγματα στη Στουρνάρη, με δυνάμεις των ΜΑΤ να βρίσκονται στη περιοχή και συγκεκριμένα στη Σπύρου Τρικούπη.

