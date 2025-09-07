Μετρό Θεσσαλονίκης: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία μετά από 3 ώρες

Έπειτα από τρεις ώρες αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης και πλέον τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά.

Η αποκατάσταση της γραμμής του σιδηροδρομικού δικτύου έγινε μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

«Ζητούμε συγγνώμη για την προσωρινή ταλαιπωρία που προκλήθηκε στις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται σε ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι τα δρομολόγια στο μετρό Θεσσαλονίκης σταμάτησαν στις 6:30 το πρωί για τεχνικούς λόγους μετά από ένα ανησυχητικό σήμα στο Κέντρο Ελέγχου πληροφοριών.

Στο σημείο έσπευσε και ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, για να ενημερωθεί για το τεχνικό ζήτημα. Η γραμμή επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 10:00.

