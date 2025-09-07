search
ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 11:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.09.2025 10:01

Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο στη Γάζα, για την Παλαιστίνη – Εκδηλώσεις και παρουσίαση της ελληνικής αποστολής στην Ερμούπολη

07.09.2025 10:01
syros_gaza_karavi

Από τη Σύρο αναμένεται να αποπλεύσει την Πέμπτη (11/09) το ελληνικό σκάφος του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα.

Το καράβι αλληλεγγύης της ελληνικής αποστολής θα συναντήσει σε διεθνή ύδατα 50 σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες που θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να αναδείξουν εκ νέου τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κίνημα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής, αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις που εμπόδισαν την πρόσδεση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του νησιού τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 8 η παρουσίαση της ελληνικής αποστολής

Εν είδει προετοιμασίας και υποστήριξης στο εγχείρημα, διοργανώνονται σήμερα Κυριακή διάφορες εκδηλώσεις στην Ερμούπολη.

Η αρχή θα γίνει στις 6 το απόγευμα με καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στην πλατεία Μιαούλη και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει συναυλία.

Στο ταξίδι του, το καράβι της αλληλεγγύης θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας -βοήθεια που συγκεντρώθηκε χάρη στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.

Το Global Sumud Flotilla γεννήθηκε από τη σύμπραξη τριών διαφορετικών οργανώσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: του Freedom Flotilla Coalition (FFC), του καραβανιού Sumud και του Global March to Gaza (πλέον Global Movement to Gaza).

Η κοινή δράση των τριών οργανώσεων, και του Sumud Nusantara από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με περισσότερα από 50 σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες αποφασίστηκε, στα μέσα του καλοκαιριού, σε κοινή διάσκεψη στην Τύνιδα.

Στα πλοία του στόλου θα επιβαίνουν μεταξύ άλλων η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ -που συμμετείχε και στο πλήρωμα του Madleen- και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

Διαβάστε επίσης:

Μετρό Θεσσαλονίκης: Εκτός λειτουργίας όλη η γραμμή 1 λόγω τεχνικού προβλήματος

Μετρό: Τέλη του 2029 ολοκληρώνεται η γραμμή 4 – Πού βρίσκονται τώρα η «Νίκη» και η «Αθηνά»

Σχολεία: Τι αλλαγές φέρνει το πρώτο κουδούνι τη νέα σχολική χρονιά – Η διδακτέα ύλη, το πολλαπλό βιβλίο και οι …λαχανόκηποι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

maria_anastasopoulou
MEDIA

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

takashi murakami (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Takashi Murakami επιστρέφει στη Νότια Κορέα με την έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation»

vaticano
ΚΟΣΜΟΣ

Βατικανό: Χιλιάδες πιστοί στην αγιοποίηση του «influencer του Θεού» – Ποιος ήταν ο 15χρονος που έφυγε από τη ζωή από λευχαιμία το 2006

ergazomenoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όταν το πρόβλημα είναι οι μισθοί και όχι οι φόροι: 6 στους 10 εργαζόμενους παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

tsigaro-kapnisma-new
ΥΓΕΙΑ

Μούχλα, νύχια και περιττώματα ζώων: Στοιχεία σοκ από αναλύσεις στο Χημείο του Κράτους για τα παράνομα καπνικά προϊόντα

LEX_NDP_FILE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

ktel-thessalonikis_1704_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αποτροπιασμός από το έγγραφο για τα ρατσιστικά δρομολόγια - «Όχι εισιτήρια σε όσους μυρίζουν δυσάρεστα»

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 07.09.2025 11:40
bezos_dadakaridis
LIFESTYLE

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Το συγκινητικό μήνυμα για τον Γιάννη Μπέζο, η αγκαλιά και το χειροκρότημα (Video)

maria_anastasopoulou
MEDIA

Μαρία Αναστασοπούλου: «Δεν μετανιώνω για τις απόψεις μου»

takashi murakami (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ο Takashi Murakami επιστρέφει στη Νότια Κορέα με την έκθεση «Seoul, Kawaii Summer Vacation»

1 / 3