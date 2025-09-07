Global Sumud Flotilla: Από τη Σύρο στη Γάζα, για την Παλαιστίνη – Εκδηλώσεις και παρουσίαση της ελληνικής αποστολής στην Ερμούπολη

Από τη Σύρο αναμένεται να αποπλεύσει την Πέμπτη (11/09) το ελληνικό σκάφος του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα.

Το καράβι αλληλεγγύης της ελληνικής αποστολής θα συναντήσει σε διεθνή ύδατα 50 σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες που θα επιχειρήσουν να σπάσουν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και να αναδείξουν εκ νέου τη φωνή του παλαιστινιακού λαού.

«Ξεκινάμε από τη Σύρο γιατί εδώ γεννήθηκε ένα κίνημα αντίστασης και αλληλεγγύης που εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ελληνικής αποστολής, αναφερόμενη στις κινητοποιήσεις που εμπόδισαν την πρόσδεση του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του νησιού τον περασμένο Ιούλιο.

Στις 8 η παρουσίαση της ελληνικής αποστολής

Εν είδει προετοιμασίας και υποστήριξης στο εγχείρημα, διοργανώνονται σήμερα Κυριακή διάφορες εκδηλώσεις στην Ερμούπολη.

Η αρχή θα γίνει στις 6 το απόγευμα με καλλιτεχνικά εργαστήρια για παιδιά. Στις 8 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση παρουσίασης της ελληνικής αποστολής στην πλατεία Μιαούλη και μια ώρα αργότερα θα ακολουθήσει συναυλία.

Στο ταξίδι του, το καράβι της αλληλεγγύης θα μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας -βοήθεια που συγκεντρώθηκε χάρη στη μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε στα Προπύλαια στις 31 Αυγούστου.

Το Global Sumud Flotilla γεννήθηκε από τη σύμπραξη τριών διαφορετικών οργανώσεων αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη: του Freedom Flotilla Coalition (FFC), του καραβανιού Sumud και του Global March to Gaza (πλέον Global Movement to Gaza).

Η κοινή δράση των τριών οργανώσεων, και του Sumud Nusantara από χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, με περισσότερα από 50 σκάφη και πληρώματα από 44 χώρες αποφασίστηκε, στα μέσα του καλοκαιριού, σε κοινή διάσκεψη στην Τύνιδα.

Στα πλοία του στόλου θα επιβαίνουν μεταξύ άλλων η Σουηδή ακτιβίστρια, Γκρέτα Τούνμπεργκ -που συμμετείχε και στο πλήρωμα του Madleen- και η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον.

