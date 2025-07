Μαζική συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (22/7) στη Σύρο με αφορμή την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου CROWN IRIS που μεταφέρει ισραηλινούς τουρίστες.

Πολλοί κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν στις 11.00 το πρωί στο λιμάνι της Ερμούπολης και πραγματοποίησαν πορεία προς την περιοχή Νησάκι όπου είχε προγραμματιστεί να δέσει το κρουαζιερόπλοιο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ του παλαιστινιακού λαού.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την απόφαση των λιμενικών αρχών που επικαλέστηκαν «λόγους ασφαλείας» και επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης στην περιοχή Νησάκι δημιουργώντας επιπλέον επιβάρυνση στο ήδη σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα του νησιού και προκαλώντας αντιδράσεις σχετικά με τον αποκλεισμό των κατοίκων του νησιού από τον δημόσιο χώρο.

Όπως ανέφερε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υπήρξε παρέμβαση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ και επικοινωνία ανάμεσα στους δύο υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργο Γεραπετρίτη και Γκίντεον Σάαρ, προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο λιμάνι του νησιού, καθώς οι Ισραηλινοί δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο λόγω φιλο-παλαιστινιακής συγκέντρωσης στο λιμάνι.

«Οι ισραηλινοί ζήτησαν παρέμβαση από το ΥΠΕΞ προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα και να μπορέσουν οι τουρίστες να επισκεφθούν τον προορισμό τους στο νησί της Σύρου», σημείωσε ο ΣΚΑΪ.

In Syros island Greece



they raised the Palestinian flag.



Earlier today, traffic on the island was banned for the arrival of Israeli tourists.



The killers who are on board the Israeli interests cruise ship CROWN IRIS are persona non grata.



