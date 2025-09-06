Αυστραλία: Η στιγμή που ο καρχαρίας τραυματίζει θανάσιμα τον 57χρονο Έλληνα σέρφερ (Video)

Τον γύρο του κόσμου κάνει το τραγικό τέλος του 57χρονου ομογενή Μερκούρη Ψυλλάκη, ο οποίος σκοτώθηκε μετά από επίθεση καρχαρία σε παραλία στην Αυστραλία ενώ έκανε σερφ.

Στο φως έρχεται και βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της επίθεσης.

It has been a horrific day on Sydney’s northern beaches – a 57-year-old man was mauled by a shark close to shore while surfing with mates, dying before he could be pulled from the water. He has been identified as husband and father, Mercury Psillakis. @Sacre88 #7NEWS pic.twitter.com/tyHOnxLr9o — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) September 6, 2025

Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στις παραλίες Dee Why και Long Reef. Ο ομογενής βρισκόταν στη θάλασσα με φίλους, όταν ξαφνικά δέχτηκε επίθεση από τον καρχαρία. Προσπάθησε να ξεφύγει αλλά τα τραύματά του ήταν πολύ σοβαρά και τελικά υπέκυψε.

Βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης, αλλά την προσπάθεια των υπόλοιπων σέρφερ να τον σώσουν ανασύροντάς τον αιμόφυρτο από τη θάλασσα.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Sky News της Αυστραλίας ότι ο καρχαρίας ήταν «ένας από τους μεγαλύτερους που έχει δει ποτέ», εκτιμώντας ότι το μήκος του έφτανε περίπου τα έξι μέτρα.

«Ο άνδρας (σ.σ. Μερκούρης Ψυλλάκης) που ήταν στο νερό φώναζε: «Δεν θέλω να με δαγκώσεις, δεν θέλω να με δαγκώσεις, μην με δαγκώσεις». «Μετά είδα το πτερύγιο του καρχαρία να βγαίνει από το νερό και ήταν τεράστιο», είπε.

H τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ είχε σημειωθεί το 2022, όταν δύτης σκοτώθηκε στο Λιτλ Μπέι. Η παραλία Ντι Γουάι διαθέτει προστατευτικά δίχτυα, ωστόσο το Λονγκ Ριφ δεν έχει. Οι Αρχές διερευνούν ακόμα το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στον Μερκούρη Ψυλλάκη.

Η ζωή και η προσφορά του

Ο Μερκούρης Ψυλλάκης ήταν αφοσιωμένος σύζυγος, πατέρας, δίδυμος αδελφός και φίλος. Όσοι τον γνώριζαν, σύμφωνα με την Daily Mail, μιλούν για τη ζεστασιά και τη γενναιοδωρία του, καθώς και για το αποτύπωμα που άφησε σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο συναντήθηκε.

Μόλις λίγους μήνες πριν, ο ίδιος είχε οργανώσει μια συγκινητική εκδήλωση στο Σίδνεϊ, προς τιμήν του κορυφαίου σέρφερ, Σέιν Χέρινγκ, που «έφυγε» από τη ζωή νωρίτερα φέτος. Ήταν εκείνος που κάλεσε φίλους και αθλητές, σχηματίζοντας κύκλο στη θάλασσα στη μνήμη του Σέιν Χέρινγκ.

Μια οικογένεια δεμένη με το σερφ

Ο Μερκούρης και ο δίδυμος αδελφός του, Μάικ, ήταν γνωστές μορφές της τοπικής κοινωνίας του Σίδνεϊ.

Ειδικότερα, ο Μάικ δημιούργησε τα Psillakis Surfboards, ενώ ο Μερκούρης, γνωστός για την αγάπη του στα φυτά, διατηρούσε επιχείρηση με εξωτικά φυτά από το σπίτι του στο Σίδνεϊ, που του χάρισε το προσωνύμιο «ο άνθρωπος των φυτών».

Πάντως, και οι δύο υπήρξαν μέλη του Long Reef Boardriders Association, με τον Μερκούρη να κατακτά τον τίτλο του συλλόγου το 1994 και τον Μάικ το 1999.

Συγκλονισμένη η κοινωνία στο Σίδνεϊ

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «φρικτή τραγωδία», εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του, δηλώνοντας: «Η καρδιά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του θύματος».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους προσπάθησαν να βοηθήσουν: «Θέλω να ευχαριστήσω τους διασώστες και τα μέλη της κοινότητας που προσπάθησαν να βοηθήσουν σε τόσο δύσκολες και σκληρές συνθήκες». Επίσης, τόνισε πως αν και οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, το σοκ είναι τεράστιο, σημειώνοντας: «Οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, αλλά αφήνουν ένα τεράστιο σημάδι σε όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα στην δεμένη κοινότητα του σερφ».

