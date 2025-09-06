Αγγλία: Κόλαση φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μπράντφορντ – Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε μια βιομηχανική περιοχή με φορτηγά να καίγονται και πυκνό καπνό να γεμίζει τον ουρανό.
Οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M606, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά ρυμουλκούμενα φορτηγά να καίγονται. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στην εταιρεία John Cotton Distribution, με κλείσιμο των δρόμων και προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.
Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M606.
Διαβάστε επίσης:
Ισραήλ σε Γάζα: «Εγκαταλείψτε τώρα την πόλη» – Νέος βομβαρδισμός σε πολυώροφο πύργο
Ζελένσκι για Πούτιν: «Δεν μπορώ να πάω στην πρωτεύουσα αυτού του τρομοκράτη»
Τζιόρτζιο Αρμάνι: Χιλιάδες άνθρωποι στο λαϊκό προσκύνημα της σορού του στο Μιλάνο – «Κατανοούσε πάντα τις δυσκολίες των ανθρώπων» (Photos/Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.