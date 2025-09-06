search
Αγγλία: Κόλαση φωτιάς σε εργοστάσιο στο Μπράντφορντ – Καίγονται φορτηγά, καπνός στον ουρανό

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε μια βιομηχανική περιοχή με φορτηγά να καίγονται και πυκνό καπνό να γεμίζει τον ουρανό.

Οι πυροσβέστες βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος, κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M606, όπου μπορεί να δει κανείς πολλά ρυμουλκούμενα φορτηγά να καίγονται. Η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε στην εταιρεία John Cotton Distribution, με κλείσιμο των δρόμων και προειδοποίηση προς τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν να αντιμετωπίσουν μια τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια βιομηχανική περιοχή κοντά στο Rock Hill Lane, στο Μπράντφορντ, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M606.

